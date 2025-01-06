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Как остановить войну: возможно ли это сделать в ближайшие месяцы

Россияне должны понести большие потери

6 января 2025, 23:14
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Марьян Ощановский

Военнослужащий ВСУ, главный сержант роты ударных БПЛА Егор Фирсов убежден, что в ближайшее время не удастся остановить войну.

Как остановить войну: возможно ли это сделать в ближайшие месяцы

РФ продолжает наступать. Фото из открытых источников

"Никакого прекращения войны не будет в ближайшее время, потому что врагу это невыгодно. Враг затягивает время. Все эти разговоры – это просто болтовня для отвлечения внимания. Единственный возможный шанс прекратить эту войну – усилить в десятки раз влияние дронов, чтобы линия фронта не двигалась, а война перешла с маневренной, какова сейчас, в позиционную. То есть, когда ничего не движется. При этом враг должен нести тотальные потери", — сказал Егор Фирсов.

Военный подчеркнул, что только в случае, если нанести россиянам тотальные потери, тогда они будут вынуждены садиться за стол переговоров и вести разговор.

"Пока у них есть успех, к сожалению, они не захотят идти ни на какие уступки", — добавил он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что с начала вторжения в Украину Россия отправила на войну до 180 тысяч заключенных, сообщила Служба внешней разведки Украины. "По состоянию на ноябрь 2024 года РФ привлекла для участия в российско-украинской войне от 140 000 до 180 000 человек, отбывавших наказание за преступления в российских тюрьмах. Всего в российских колониях и тюрьмах на 2024 год находилось около 300 000-350 000 тысяч заключенных. Это вдвое меньше, чем в 2014 году. Причина уменьшения — российско-украинская война", — говорится в сообщении СВР.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что в2024 году увеличилось количество случаев самовольного оставления части и дезертирства в украинской армии, рассказал президент Украины Владимир Зеленский. В то же время, по словам главы государства, с осени количество случаев побегов с фронта начало уменьшаться. "Случаи СЗЧ в 2024 году участились, но с сентября-октября начали уменьшаться. Это факт", — сказал Владимир Зеленский.



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Источник: https://www.youtube.com/@EspresoTv/videos
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