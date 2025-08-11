Как оплатить штраф за неявку в ТЦК: новое обновление

Рубрики
С начала июля в приложении Резерв заработала функция уплаты штрафов за нарушение правил военного учета. Сначала она касалась штрафов за несвоевременное обновление данных, а теперь добавилась возможность оплатить штраф за неприбытие по повестке.
Штраф за неявку в ТЦК
Повестка считается врученной, если ее отправили по почте или передали лично, с соответствующей отметкой в реестре "Оберег". Незнание о ее поступлении не освобождает от обязанности появиться — нужные доказательства, что вы ее реально не получали (например, справка из почты).
Уплата штрафа убирает в приложении "красную ленту" и закрывает конкретное нарушение, но не освобождает от обязанности выполнять требования военного учета — новые повестки могут поступать и дальше. Систематическое игнорирование чревато уже уголовной ответственностью.
Уважаемыми причинами неявки считают стихийное бедствие, болезнь, смерть родственника или боевые действия. В таком случае нужно сообщить ТЦК в течение трех дней и прибыть не позднее чем через семь.
Алгоритм оплаты такой же, как и за другие нарушения:
• Загрузить Резерв и подать заявление в разделе "Штрафы онлайн".
• В течение трех дней ТЦК рассматривает заявление и направляет постановление.
• Появляется возможность оплатить 50% штрафа – 8 500 грн. На это 20 дней.
• Если просрочить, придется платить полную сумму — 17 000 грн, а через 20 дней — двойную (34 000 грн).
Оплата в резерве занимает около четырех дней с момента подачи заявления. Можно оплатить и офлайн, подав заявление в ТЦК. Если штраф не оплатить в течение 40 дней, дело будет передано исполнительной службе — это может привести к блокированию счетов, аресту имущества или внесению в реестр должников.
Если после оплаты в приложении все еще висит "красная лента", следует обратиться в ТЦК с квитанцией – вероятно, данные просто не внесли в реестр.