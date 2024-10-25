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Как НАТО может ответить на отправку солдат КНДР на войну против Украины: СМИ узнали детали

Bloomberg пишет, что Украина вскоре может получить серьезное усиление в плане новых поставок военной техники и вооружения

сегодня, 16:10
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Кравцев Сергей

Есть сразу несколько способов, которые может использовать Североатлантический альянс, чтобы ответить на отправку северокорейских солдат в Россию. Один из них – существенное усиление поддержки Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Bloomberg".

Как НАТО может ответить на отправку солдат КНДР на войну против Украины: СМИ узнали детали

Военные КНДР. Фото из открытых источников

Авторы материала пишут, южнокорейская разведка выяснила, что Северная Корея вскоре отправит вторую партию своих солдат в Россию. Документ с таким содержанием уже направили союзникам Сеула.

Также в документе говорится, что на Дальнем Востоке России сейчас проходит подготовку первая группа из 1500 элитных бойцов спецназа КНДР. Ее доставили туда в период с 8 до 13 октября на кораблях. Всего в Россию планируется отправить около 10 тысяч северокорейских солдат.

Согласно данным разведки Южной Кореи с августа прошлого года Пхеньян отправил оккупантам около 8 миллионов 122-мм и 152-мм артснарядов северокорейского производства. Также в РФ было доставлено 100 ракет Hwasong-11 и противотанковое оружие Bulsae-4.

Два источника Bloomberg рассказали, что Сеул планирует представить часть своих разведданных официальным лицам НАТО в понедельник.

По словам собеседников издания, потенциальный ответ НАТО на такие действия Пхеньяна "ограничен". Он может включать усиление помощи Украине, а также укрепление сотрудничества со странами Индо-Тихоокеанского региона.

В отчете Южной Кореи, как уточняет Bloomberg, также указано, что северокорейские войска отправят на войну против Украины после подготовки на Дальнем Востоке, которая продлится примерно месяц. Также Кремль планирует выдать солдатам КНДР оружие, форму и поддельные удостоверения личности, чтобы выдать их за жителей восточных регионов РФ.

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