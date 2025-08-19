Вопрос запрета УПЦ МП, как филиала РПЦ, русского языка и пророссийских партий более важен, чем временные территориальные уступки Москве. Ведь территории можно вернуть в момент слабости России. Если будет кому их возвращать. А вот, если украинцы так и не станут полноценными украинцами и снова позволят России влезть сюда, то и возвращать территории будет просто некому. Такое мнение высказал военнослужащий ВСУ, телеведущий блогер Богдан Буткевич.

Украинцы. Фото: из открытых источников

"В современном мире национальная принадлежность определяется прежде всего тем, как человек сам себя определяет. Главным же определяющим фактором принадлежности к политической нации является язык и культура. Поэтому, как бы это ни было страшно, но украинская нация сможет пережить временную потерю доступа к определенным территориям. А вот очередной этап обрусения уже может и не пережить", – отметил телеведущий.

Богдан Буткевич продолжает, нередко можно услышать, как нас пугают грузинским сценарием, но как раз у грузин, хоть они провластны, хоть оппозиционны нынешнему пророссийскому режиму, никаких проблем с пониманием того, что они грузины, нет. Они говорят на грузинском и не понимают себя никем другим. Они действительно имеют диаметрально разные взгляды на то, как жить Грузии, но они все – именно грузины. И не считают, что грузин может быть грузином без собственного языка и культуры.

"И я не сомневаюсь, что нынешние грузинские власти просто считают для себя выгодным сейчас лечь под москву. Мол, и не такое переживали за тысячи лет грузинской государственности. Все равно обманем тех русских – потому что мы хитрее и древнее. Это я ни в коем случае их не оправдываю – просто называю вещи своими именами. В то же время, в кучу украинцев до сих пор огромные проблемы с простым пониманием, что украинец – это тот, кто говорит и думает по-украински, потребляет украинский культурный продукт и находится в украинском культурном поле", – отметил блогер.

Он заключает, что именно вопрос языка, культуры и российских политических партий является ключевым. Потому что в нынешнем мире постпостмодерна границы нации часто проходят уже не только и столько на карте, сколько у изголовья людей. И наш враг это отлично, кристально ясно понимает.

Читайте на порталов "Комментарии" — Китай начал еще больше скупать российскую нефть: чему этому поспособствовали США.



