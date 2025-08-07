Как может закончиться война в Украине: в Канаде назвали три сценария

Рубрики
Экс-чиновник Штаба обороны Канады Марк Норман поделился видением трех возможных сценариев завершения войны России против Украины. Свое мнение он озвучил в разговоре с Укринформом.
Первый из вариантов, озвученный генералом, предусматривает полное освобождение украинской армией всей территории от российских захватчиков. В то же время, по словам Нормана, воплощение этого сценария в реальность выглядит маловероятным.
Второй сценарий — это полный или частичный захват территорий Украины войсками РФ. Однако, как отметил канадский военный, и это развитие событий не выглядит реалистичным.
Наиболее возможным, по мнению Нормана, остается третий вариант — достижение перемирия или другой формы договоренности, которая может включать некоторые компромиссы, в том числе и по территориальному вопросу.
Кроме того, генерал подчеркнул, что его поражает несокрушимость украинских военнослужащих, вызывающая искреннее уважение и вдохновение. Он также указал на темпы инноваций, которые демонстрирует Украина в военной сфере.
В то же время он предостерег от поспешных выводов, напомнив, что, несмотря на рост роли дронов, танки не потеряли своей актуальности на поле боя.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в странские активы поднимаются на фоне разговоров о мире. После того, как Кремль подтвердил предстоящую встречу президентов Трампа и Путина, инвесторы начали активно покупать активы, которые могут выиграть от возможного завершения войны в Украине.Больше выросли в цене украинские долларовые облигации — они стали лидерами среди развивающихся стран. Укрепились также восточноевропейские валюты, например, польский злотый подорожал на 0,6% к доллару США. Индекс украинских акций в Варшаве показал наибольший рост с апреля.