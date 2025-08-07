Как может закончиться война в Украине: в Канаде назвали три сценария

Экс-чиновник Штаба обороны Канады Марк Норман поделился видением трех возможных сценариев завершения войны России против Украины. Свое мнение он озвучил в разговоре с Укринформом.

Война в Украине (фото из открытых источников)

Первый из вариантов, озвученный генералом, предусматривает полное освобождение украинской армией всей территории от российских захватчиков. В то же время, по словам Нормана, воплощение этого сценария в реальность выглядит маловероятным.

Второй сценарий — это полный или частичный захват территорий Украины войсками РФ. Однако, как отметил канадский военный, и это развитие событий не выглядит реалистичным.

Наиболее возможным, по мнению Нормана, остается третий вариант — достижение перемирия или другой формы договоренности, которая может включать некоторые компромиссы, в том числе и по территориальному вопросу.

"Трудно сказать, какими они могут быть. Но ясно одно — решения не должны навязываться извне. Украина не начинала эту войну, и было бы несправедливо заставлять ее принимать плохой мир только для того, чтобы другие смогли сказать, что проблема решена", — подчеркнул он.

Кроме того, генерал подчеркнул, что его поражает несокрушимость украинских военнослужащих, вызывающая искреннее уважение и вдохновение. Он также указал на темпы инноваций, которые демонстрирует Украина в военной сфере.

"Это показывает, что большие традиционные армии уязвимы к гибким, асимметричным силам. Эта война меняет наше представление о вооруженных конфликтах между государствами", — добавил Норман.

В то же время он предостерег от поспешных выводов, напомнив, что, несмотря на рост роли дронов, танки не потеряли своей актуальности на поле боя.

"Это чушь! Украина эффективно применяет и то, и другое. Настоящий урок — в балансе между традиционными и современными способностями", — подытожил бывший заместитель начальника Штаба обороны Канады.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в странские активы поднимаются на фоне разговоров о мире. После того, как Кремль подтвердил предстоящую встречу президентов Трампа и Путина, инвесторы начали активно покупать активы, которые могут выиграть от возможного завершения войны в Украине.

Больше выросли в цене украинские долларовые облигации — они стали лидерами среди развивающихся стран. Укрепились также восточноевропейские валюты, например, польский злотый подорожал на 0,6% к доллару США. Индекс украинских акций в Варшаве показал наибольший рост с апреля.