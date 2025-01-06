Как манипуляции вредят армии: офицер рассказал о тяжелых последствиях

В Украине проблемы армии обсуждают политики и эксперты, не имеющие никакого отношения к ВСУ, рассказал заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин.

Общество плохо понимает проблемы армии. Фото из открытых источников

"Есть большая проблема в том, что на тему войны и армии в Украине в публичном пространстве размышляют не военные и не ветераны, а политики и самопровозглашенные эксперты, имеющие целью собственный пиар и ничего в войне и армейской системе не понимают", — подчеркнул. Максим Жорин.

Как следствие, отметил он, возникают манипуляции на очень чувствительных военных и всего общества темах.

"В результате мы видим намеки на то, что мобилизация в Украине не нужна, потому что в армии и так один миллион человек. Не осознавая, как именно работает войско, какие направления охватывает эта огромная машина. Вопрос демобилизации вообще стал постоянным полем для идиотских заявлений, несущих в практическом смысле абсолютный нуль. Не говорю уже о том, что ситуацию на фронте и управление войсками со всей серьезностью комментируют люди, которые сами ни разу на этом фронте не были", – заявил офицер ВСУ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что с начала вторжения в Украину Россия отправила на войну до 180 тысяч заключенных, сообщила Служба внешней разведки Украины. "По состоянию на ноябрь 2024 года РФ привлекла для участия в российско-украинской войне от 140 000 до 180 000 человек, отбывавших наказание за преступления в российских тюрьмах. Всего в российских колониях и тюрьмах на 2024 год находилось около 300 000-350 000 тысяч заключенных. Это вдвое меньше, чем в 2014 году. Причина уменьшения — российско-украинская война", — говорится в сообщении СВР.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что в 2024 году увеличилось количество случаев самовольного оставления части и дезертирства в украинской армии, рассказал президент Украины Владимир Зеленский. В то же время, по словам главы государства, с осени количество случаев побега с фронта начало уменьшаться. "Случаи СЗЧ в 2024 году участились, но с сентября-октября начали уменьшаться. Это факт", — сказал Владимир Зеленский.

