Как Киеву улучшить отношения с Трампом: Зеленскому дали ценный совет

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Марьян Ощановский
В окружении новоизбранного президента США и самого Дональда Трампа есть список людей, которых они будут "догонять".
Трамп готовится к президентству. Фото из открытых источников
По словам политолога, парадокс ситуации в том, что некоторые из "списка Трампа" до сегодняшнего дня напрямую связаны с Офисом президента.
Конечно, заметил он, люди, попавшие в немилость Трампа, не обязательно плохи.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в ноябре армия РФ во время боев в Украине ежедневно теряла около 1500 человек ранеными и убитыми. Отмечается, что это самый высокий уровень потерь России с начала войны. Причиной роста потерь россиян источник назвал расширение зоны боевых действий и увеличение интенсивности боев на фронте.
Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российские захватчики усиливают присутствие в Днепровском заливе и на Кинбурнской косе, которая является единственной оккупированной территорией Николаевской области. По словам спикера Сил обороны юга Владислава Волошина, РФ сосредоточила на Кинбурнской косе подразделения артиллерии и противовоздушной обороны, а также перебросила из Севастополя дивизион речных катеров. Он отметил, что освобождение косы заблокирует возможности подразделений армии РФ получать поддержку с моря.
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