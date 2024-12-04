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Как Киеву улучшить отношения с Трампом: Зеленскому дали ценный совет

Зеленскому посоветовали избавиться от нелояльных к Трампу людей

4 декабря 2024, 22:16
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Марьян Ощановский

В окружении новоизбранного президента США и самого Дональда Трампа есть список людей, которых они будут "догонять".

Как Киеву улучшить отношения с Трампом: Зеленскому дали ценный совет

Трамп готовится к президентству. Фото из открытых источников

"В этом списке, безусловно, есть Джо Байден и его сын, Никки Гейли, Майк Пенс и многие другие. В этом же списке также есть фамилии граждан Украины, которые, по мнению Трампа, неправильно себя вели, когда Конгресс пытался объявить ему импичмент", — рассказал политолог Игорь Рейтерович.

По словам политолога, парадокс ситуации в том, что некоторые из "списка Трампа" до сегодняшнего дня напрямую связаны с Офисом президента.

"Они являются советниками президента и главы Офиса президента. Например, тот же Сергей Лещенко, который в крайне негативном ключе рассказывал о Поле Манафорте и Руди Джулиане, которые были членами команды Трампа. К тому же Лещенко заявлял, что не стал народным депутатом из-за Трампа и Джулиани", — отметил эксперт.

Конечно, заметил он, люди, попавшие в немилость Трампа, не обязательно плохи.

"Но игнорировать тот факт, что в Украине на властных должностях остаются лица, неприемлемые для администрации нового американского президента – очень инфантильно с точки зрения национальных интересов. Зеленский должен показать, что эти люди уже не в его команде", – резюмировал политолог.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в ноябре армия РФ во время боев в Украине ежедневно теряла около 1500 человек ранеными и убитыми. Отмечается, что это самый высокий уровень потерь России с начала войны. Причиной роста потерь россиян источник назвал расширение зоны боевых действий и увеличение интенсивности боев на фронте.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российские захватчики усиливают присутствие в Днепровском заливе и на Кинбурнской косе, которая является единственной оккупированной территорией Николаевской области. По словам спикера Сил обороны юга Владислава Волошина, РФ сосредоточила на Кинбурнской косе подразделения артиллерии и противовоздушной обороны, а также перебросила из Севастополя дивизион речных катеров. Он отметил, что освобождение косы заблокирует возможности подразделений армии РФ получать поддержку с моря.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ua7BtEy8_5Q&t=1998s
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