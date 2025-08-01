Как изменится мобилизация в августе: кому повестка теперь может прийти по почте

В Украине изменили правила вручения повесток для военнообязанных. Теперь мобилизационное распоряжение может быть отправлено по почте — ценным письмом через "Укрпочту". Это предусмотрено постановлением Кабинета Министров №916 от 30 июля 2025г.

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

Согласно документу, нововведения касаются тех наших соотечественников, которые прошли военно-врачебную комиссию (ВЛК) и не имеют отсрочки от мобилизации. Если человек получил вывод ВЛК о пригодности к военной службе, но потерял право на отсрочку, он законно может получить повестку по почте.

В этом случае повестка о мобилизации направляется в виде ценного письма с фиксацией вручения. Это означает, что попытки избежать такого письма могут расцениваться как уклонение от военной службы.

Таким образом, в случае утраты права на отсрочку, но при наличии действующего медицинского заключения нужно быть готовым к тому, что повестку можно будет найти у себя в почтовом ящике по месту прописки, без вызова в территориальный центр комплектования (ТЦК).

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и общей мобилизации на 90 дней до 5 ноября 2025 года. Об этом говорится в проектах законов №13471 и 13472, опубликованных на сайте Верховной Рады.

Верховная Рада проголосовала за два законопроекта №13471 и №13472. Продолжение военного положения и мобилизации поддержали 320 народных депутатов, один парламентарий (Алексей Гончаренко) – против. Парламент проголосовал за продление военного положения и всеобщей мобилизации уже в 16-й раз с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

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