Как и ради чего оккупанты снова обстреливают энергосистему: действительно ли ситуация очень сложная

В течение довольно продолжительного времени считалось, что россияне соблюдают определенные тайные договоренности и не бьют по энергетике Украины. Как и ради чего оккупанты снова обстреливают энергосистему Украины? Почему в Украине снова ввели графики отключений света? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Удары по энергетике Украины. Фото: из открытых источников

Страна-террорист рассчитывает, что уничтожит открытые распределительные подстанции АЭС

Глава совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев в эфире канала "Киев24" отметил, что новая тактика россиян по нанесению ударов по объектам передачи электроэнергии в Украине может создать критический режим с энергоснабжением общин — так называемый "островной режим".

Он пояснил, что поражение объектов передачи электроэнергии сделает невозможным ее выдачу от объектов атомной генерации до конечного потребителя.

"Мы видим, что не всегда срабатывает та защита (защитные сооружения), которая была построена на этих подстанциях. К сожалению, есть проблема ударов по объектам передачи электрической энергии и это приведет к переходу нашей системы в так называемый "островной режим" , где каждая община, или область в лучшем случае, будет работать по принципу "спасение утопающих – дело рук самих утопающих". может быть ситуация", — отметил Игнатьев.

По его словам, страна-террорист рассчитывает, что уничтожит открытые распределительные подстанции АЭС, о чем уже заявляли в нашей разведке, и о чем наших союзников предупреждали МИД Украины и президент Украины Владимир Зеленский. Враг пытается поразить подстанции "Укрэнерго", а это сделает невозможным выдачу энергии от объектов атомной генерации до конечного потребителя.

Эксперт отметил, что из-за повреждения распределительных подстанций объекты атомной генерации сейчас вынуждены снизить выработку электроэнергии.

В то же время снизились возможности импорта электрической энергии из-за кордни, так как существенно повреждена в результате российской атаки подстанция Укрэнерго, ранее называвшаяся "Мир", на Закарпатье, отметил Игнатьев.

Некоторые ракеты поразили энергетические объекты

Энергетический эксперт, главный научный сотрудник Национального института стратегических исследований Геннадий Рябцев в интервью УНИАН отметил, что, несмотря на отчеты должностных лиц об отсутствии критических разрушений в результате последней массированной ракетной атаки россиян, некоторые ракеты поразили энергетические объекты, что привело к образованию дефицита электроэнергии. В настоящее время он составляет чуть менее 3 ГВт.

"Если посмотреть на статистику, которую предоставили Вооруженные силы Украины, то можно увидеть, что количество ракет, выпущенных россиянами и количество ракет сбитых не совпадает. Приблизительно на 16 штук. Можно предположить, что из них кое-что получило в цель. Не все, но что-то попало в цель. Поскольку это ракеты, то антидроновый второй уровень защиты не может противостоять ракетам. защищенные объекты могли быть повреждены", – отметил эксперт.

По его словам, самая плохая ситуация со светом в Одессе. Были повреждены объекты на нескольких тепловых электростанциях ДТЭК и на нескольких подстанциях, в том числе больше всего в Одесской области. И поэтому в системе возник несущественный дефицит. На всей территории Украины кроме Одессы заживлена вся критическая инфраструктура, сказал Рябцев.

Он добавил, что образовавшийся дефицит электроэнергии пока нельзя компенсировать за счет импорта. Впрочем, в течение недели ситуация улучшится.

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