Как и ради чего оккупанты снова обстреливают энергосистему: действительно ли ситуация очень сложная

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Кравцев Сергей
В течение довольно продолжительного времени считалось, что россияне соблюдают определенные тайные договоренности и не бьют по энергетике Украины. Как и ради чего оккупанты снова обстреливают энергосистему Украины? Почему в Украине снова ввели графики отключений света? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.
Удары по энергетике Украины. Фото: из открытых источников
Глава совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев в эфире канала "Киев24" отметил, что новая тактика россиян по нанесению ударов по объектам передачи электроэнергии в Украине может создать критический режим с энергоснабжением общин — так называемый "островной режим".
Он пояснил, что поражение объектов передачи электроэнергии сделает невозможным ее выдачу от объектов атомной генерации до конечного потребителя.
По его словам, страна-террорист рассчитывает, что уничтожит открытые распределительные подстанции АЭС, о чем уже заявляли в нашей разведке, и о чем наших союзников предупреждали МИД Украины и президент Украины Владимир Зеленский. Враг пытается поразить подстанции "Укрэнерго", а это сделает невозможным выдачу энергии от объектов атомной генерации до конечного потребителя.
Эксперт отметил, что из-за повреждения распределительных подстанций объекты атомной генерации сейчас вынуждены снизить выработку электроэнергии.
В то же время снизились возможности импорта электрической энергии из-за кордни, так как существенно повреждена в результате российской атаки подстанция Укрэнерго, ранее называвшаяся "Мир", на Закарпатье, отметил Игнатьев.
Энергетический эксперт, главный научный сотрудник Национального института стратегических исследований Геннадий Рябцев в интервью УНИАН отметил, что, несмотря на отчеты должностных лиц об отсутствии критических разрушений в результате последней массированной ракетной атаки россиян, некоторые ракеты поразили энергетические объекты, что привело к образованию дефицита электроэнергии. В настоящее время он составляет чуть менее 3 ГВт.
По его словам, самая плохая ситуация со светом в Одессе. Были повреждены объекты на нескольких тепловых электростанциях ДТЭК и на нескольких подстанциях, в том числе больше всего в Одесской области. И поэтому в системе возник несущественный дефицит. На всей территории Украины кроме Одессы заживлена вся критическая инфраструктура, сказал Рябцев.
Он добавил, что образовавшийся дефицит электроэнергии пока нельзя компенсировать за счет импорта. Впрочем, в течение недели ситуация улучшится.
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