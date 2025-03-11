Как быстро прекратятся боевые действия в случае перемирия с РФ: что будет дальше

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Кравцев Сергей
В Украине и мире все активнее говорят о приближающемся перемирии в российско-украинской войне. Как быстро прекратятся боевые действия в случае перемирия с РФ? Что будет после перемирия в Украине? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.
Война в Украине. Фото: из открытых источников
Ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман в интервью сайту "Обозреватель" рассказал, что несмотря на то, что о стремлении к миру заявляют Украина, РФ и Соединенные Штаты Америки, не следует ожидать быстрого прекращения боевых действий. Эксперт подчеркнул, проблема в том, что планы Кремля по захвату Украины не изменились.
По мнению эксперта, боевые действия быстро не прекратятся, и об этом говорят даже западные специалисты, среди которых – американский генерал Бен Ходжес, который выразил сомнения, что война в Украине может завершиться в ближайшие месяцы.
В то же время, по словам Гетьмана, если россияне остановят огонь, то Украина даст аналогичный ответ — прекратит огонь. И даже если это будет временная передышка, она позволит решить многие проблемы.
Военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак в интервью "ТСН" высказал свое мнение, что в случае прекращения огня никто отводить войска от линии боестолкновения не будет. Каждая из сторон будет держаться тех позиций, где находится. Это будет похоже на Первую мировую, где каждая из сторон следит из окопов за другой.
По его мнению, в такую ситуацию и американцы сильно не вмешаются, не надавят.
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