Как быстро прекратятся боевые действия в случае перемирия с РФ: что будет дальше

В Украине и мире все активнее говорят о приближающемся перемирии в российско-украинской войне. Как быстро прекратятся боевые действия в случае перемирия с РФ? Что будет после перемирия в Украине? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Если россияне остановят огонь, то Украина даст аналогичный ответ

Ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман в интервью сайту "Обозреватель" рассказал, что несмотря на то, что о стремлении к миру заявляют Украина, РФ и Соединенные Штаты Америки, не следует ожидать быстрого прекращения боевых действий. Эксперт подчеркнул, проблема в том, что планы Кремля по захвату Украины не изменились.

По мнению эксперта, боевые действия быстро не прекратятся, и об этом говорят даже западные специалисты, среди которых – американский генерал Бен Ходжес, который выразил сомнения, что война в Украине может завершиться в ближайшие месяцы.

"Думаю, что генерал Ходжес прав. Можно также вспомнить высказывание нашего президента, которое было сказано несколько дней назад, о том, что война быстро не закончится. Для того, чтобы это произошло, нужно, чтобы Россия прекратила боевые действия", — отмечает Гетьман.

В то же время, по словам Гетьмана, если россияне остановят огонь, то Украина даст аналогичный ответ — прекратит огонь. И даже если это будет временная передышка, она позволит решить многие проблемы.

"Пусть это будет не мир, а временное перемирие, за это время можно решить много вопросов, с пленными и тому подобное. Мы готовы на это, но Россия на это не готова. Поэтому все эти разговоры о скором прекращении выглядят наивными", — считает майор запаса ВСУ.

Возможен сценарий, когда огонь прекратится, а войска не будут отведены

Военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак в интервью "ТСН" высказал свое мнение, что в случае прекращения огня никто отводить войска от линии боестолкновения не будет. Каждая из сторон будет держаться тех позиций, где находится. Это будет похоже на Первую мировую, где каждая из сторон следит из окопов за другой.

"Я не думаю, что будет отво д войск. Россияне не будут, мы не готовы", – считает Иван Ступак.

По его мнению, в такую ситуацию и американцы сильно не вмешаются, не надавят.

"То есть возможен сценарий, когда огонь прекратится, а войска не будут отведены. Есть вопрос относительно того, кто будет контролировать обстановку. Единственный вариант – участие миротворцев, других вариантов нет. На добрую волю россиян я не рассчитываю от слова совсем. Чтобы миротворцы зашли, нужно будет мирное соглашение. Также нужно будет определить то, под чьей эгидой будут находиться миротворцы. На мой взгляд, это может быть только ООН. Возможно, Совбез проголосует и приедут представители тех стран, которым Украина доверяет, например, представители Германии, Франции. И аналогичное количество, кому доверяет Россия", – говорит военный аналитик.

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