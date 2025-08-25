Как британские отходы спасают украинских военных

Украинские волонтеры в Великобритании нашли необычный способ помощи фронту — они разбирают выброшенные одноразовые вейпы и используют батареи для изготовления аккумуляторов и портативных зарядных устройств. Об этой инициативе рассказал BBC.

Переработка вейпов на потребности ВСУ

Проект организовала Leeds Ukrainian Community Association (LUCA). Собранные и переработанные элементы применяют для питания дронов, мобильных телефонов, приборов ночного видения, а также источника света и тепла для приготовления пищи на передовой.







Великобритания в этом году запретила продажу одноразовых вейпов из-за их негативного влияния на окружающую среду и рост числа молодых курильщиков. До этого еженедельно в стране выбрасывалось более 8 миллионов таких устройств. Теперь часть этих отходов обрела новую жизнь — они бесплатно отправляются в Украину, где становятся павербанками и аккумуляторами для военных.

Волонтеры отмечают, что это не только способ уменьшить вредные отходы, но и возможность обеспечить украинских защитников дополнительными средствами питания, что повышает их эффективность и выживание на фронте.

