Кадыров заявил о намерении отправить в Украину тысячи чеченцев: чего ждать

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что готов отправить на войну в Украине 84 тысячи чеченцев. Впрочем, как заявил политолог Вадим Денисенко, это – миф.

Рамзан Кадыров

По его словам, население Чечни по данным 2024 года составляет 1,55 млн человек. Чуть больше половины – женщины и около трети населения – дети до 18 лет, плюс пенсионеры. Таким образом, говорит эксперт, общая численность взрослого мужского населения составляет около 400-450 тысяч.

"Может ли Кадыров, который всегда очень бережно относился к чеченцам на фронтах отправить насмерть каждого пятого-шестого мужчину? Более того, не за деньги, а добровольцами? Может быть, но только в том случае, если он верит, что завтра закончится война. Но почему-то мне кажется, он в это не верит", — говорит Денисенко.

Конечно, говорит политолог, теоретически, Кадыров мог набрать какую-то часть мужчин в других регионах. Но представить себе, что он это сделал настолько незаметно, что этого никто не видит, сложно, ведь 84 тысячи — это трехмесячная норма набора для армии РФ по всей России.

"Что еще может побудить Кадырова организовать такую армаду (российская группировка в Курщине 50 тысяч)? Только страх, что завтра его может снести Кремль. В это я тоже не верю", — добавил политолог.

Действительно, подчеркивает эксперт, игрой в кровную месть против сенатора Сулеймана Керимова, Кадыров де-факто подставил диктатора Владимира Путина и ответ обязательно будет. Дело в том, что Путин лично обещал эту компанию Керимову и Кадыров, взобравшись в эту историю поставил под сомнение действия Путина. Однако, добавляет Денисенко, ответ этот будет не завтра, а как всегда в путинской модели поведения с оттяжкой.

На фоне всего этого начали поступать новости об облавах в Чечне и даже уничтожение "нелояльных". Правда, Чечня это и так концлагерь, поэтому все то, что мы слышим и видим вкладывается в несколько гипотез. Первая из них, говорит Денисенко, состоит в том, что Кадыров опасается мести Путина и потому имитирует бурную деятельность.

"В логике войны единственный признак преданности – передача своих людей насмерть. А значит, какую часть чеченцев он может отправить на войну. Но точно не 84 тысячи, а гораздо-много меньше", — говорит политолог.

Вторая причина облав – возможность того, что у Кадырова обостряется паранойя, особенно в контексте того, что он так или иначе, но запустил процесс транзита властей. То есть, добавил эксперт, Украине точно сейчас не стоит переживать по поводу заявлений или обещаний Кадырова.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , какой свой приказ отменил Кадыров.



