Кадыров заявил, что из-за удара по университету в Чечне могли погибнуть украинские пленные

Лидер Чечни заявил, что якобы в результате атаки беспилотников на так называемый Российский университет спецназа имени Путина в Гудермесе есть жертвы среди украинских пленных. Об этом заявил в своем телеграм-канале Рамзан Кадыров.

Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS

"Как и говорил раньше, в результате атаки жертв с нашей стороны нет. НО! Они есть среди украинских пленных. На каждом стратегическом объекте в республике содержатся до 10 украинских пленников, в том числе на территории [университета спецназа]. Киев, пытаясь навредить нам, сегодня погубил своих же солдат. В дальнейшем Украина должна понимать, что подобными выпадами, прежде всего, вредит своим гражданам", — заявил Кадыров.

Также Кадыров призвал своих военных в ответ на атаку по университету спецназа убивать солдат ВСУ вместо плена.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Неизвестный дрон атаковал Российский университет спецназа в Гудермесе. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. Удар дрона пришелся по крыше, как утверждается, пустующего здания на территории университета. Начался пожар. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Жертв и пострадавших нет, сообщил Кадыров. По его словам, деятельность Российского университета спецназа в Гудермесе после атаки БПЛА не приостановлена, все службы работают в штатном режиме.

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По информации российских телеграмм-каналов, ВСУ могли использовать беспилотник PD-2 в атаке на территорию Российского университета спецназа в Чечне. По данным SHOT, БПЛА вылетел, вероятно, из Одесской области, преодолев 1300 километров, направляясь через акваторию Черного моря и над Северным Кавказом.

Канал пишет, что длина PD-2 – 2,85 метра, размах крыльев – 5 метров, летит с максимальной скоростью 140 км/ч, дальность полета достигает 1300 км.