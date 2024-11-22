Кадыров заговорил о переговорах и поддержал "пугалки" Путина об обстреле Европы

Применение "Орешника" может заставить Запад начать намекать на переговоры. Об этом заявил глава Чеченской республики и сторонник диктатора Путина Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

Рамзан Кадыров. Фото из открытых источников

"Им там на Западе сидится, видите ли, тепло и достаточно спокойно. Так пусть почувствуют на своей шкуре, что такое настоящая война. Пора дать мощный удар также и по объектам тех государств, которые боятся открыто признать свое участие в войне", – отметил Кадыров.

Он также заявил, что после удара баллистической ракетой средней дальности по Днепру и заявления Путина об обстреле стран Запада, начнутся намеки на мирные переговоры.

"Уверен, после такого ответа сразу начнутся намеки на переговоры, но за этот стол нужно будет сесть только с одним требованием – выполнить все условия России без обсуждения и просьб о снисхождении", – написал чеченский глава.

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Путин считает, что Украина сама не может применять западное оружие. Теперь можно атаковать страны, которые помогали в этом Украине. Об этом он заявил во время обращения к россиянам.

По мнению Путина, Россия якобы имеет право применять оружие против военных объектов тех стран, которые позволяют применять свое оружие против РФ.

"Испытания в боевых условиях ракетной системы "Орешник" проводятся нами в ответ на агрессивные действия стран НАТО в отношении России. Вопрос о дальнейшем развертывании ракет средней и меньшей дальности будет решаться нами в зависимости от действий США и их сателлитов. Объекты для поражения при дальнейших испытаниях наших новейших ракетных комплексов мы будем определять исходя из угроз безопасности Российской Федерации. Мы считаем себя вправе применять оружие против военных объектов тех стран, которые позволяют применять свое оружие против наших объектов. А в случае эскалации агрессивных действий будем отвечать также решительно и зеркально. Об этом рекомендую серьезно задуматься и правящим элитам тех стран, которые вынашивают планы использовать против России свои военные контингенты", – заявил он.