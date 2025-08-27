Кадыров приехал в оккупированный Мариуполь: что он делает?

В временно оккупированный Мариуполь прибыл глава Чечни Рамзан Кадыров. Целью его поездки стал незаконный вывоз металла из металлургического комбината, на что разрешение предоставил руководитель так называемой ДНР Денис Пушилин. Об этом рассказал глава Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

Рамзан Кадыров (фото из открытых источников)

"Кадыров вернулся в Мариуполь. Всем кланом", – отметил Андрющенко.

По его словам, 26 августа кадыровцы побывали на территории металлургического комбината имени Ильича. Однако, как отмечает руководитель центра, приезд состоялся не для поддержки других оккупантов или помощи предприятию.

"Все очень просто. Мародерство. Перед поездкой в Мариуполь они всем "племенем" встретились в Донецке с Пушилиным. И произошло чудо – сразу после этой встречи Пушилин подписал Указ, разрешающий транзит металлолома в "ДНР"", – сообщил Андрющенко. По его словам, именно после этого документа чеченские представители отправились в Мариуполь, чтобы организовать вывоз металла.

"А еще в 2024 году, после очередного конфликта, Пушилин (читай – ФСБ) запретил транспортировку металлолома с территории оккупированной Донбасса. Это ударило именно по клану Кадырова, который разрезал ММК им. Ильича на части. Теперь – снова разрешил. Ответ на вопрос: "Почему?" – очевидно. Подобное уже было. Кадыров пообещал поддержать Пушилина в Кремле в противостоянии с Сергеем Кириенко (первым заместителем главы администрации президента РФ – ред.).

Он подчеркнул, что именно в этом и проявляется подлинная сущность оккупантов – воровать и наживаться: "Вот и вся цель оккупации – чистая колониальная политика".

Андрющенко также опубликовал фотографии кадыровцев и "документ", подписанный Пушилиным 26 августа. В нем говорится о "временном разрешении" на вывоз металлолома из оккупированных территорий Крыма, Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. Разрешение будет действовать до 25 сентября 2025 года.

Издание "Милитарный" сообщило, что сам Рамзан Кадыров разместил сюжет о своем пребывании в Мариуполе. Таким образом, российское командование фактически засветило место дислокации 96-го полка Росгвардии на территории металлургического комбината.

"Чеченские чиновники и представители силовых структур рассказали о посещении базы росгвардейцев и опубликовали видео с военными на территории разрушенного комбината им. Ильича. На одном из кадров видна схема обороны промышленного объекта, свидетельствующая о выполнении задач по его охране бойцами 96-го полка", – отмечается в .

По данным украинских аналитиков, место встречи оккупантов с военным командованием, включая командира спецподразделения "Ахмат" Апти Алаудинова, удалось определить в помещении административного здания, расположенного в 150 метрах от производственных цехов. Предполагается, что там находились росгвардейцы.

