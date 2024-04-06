Кадыров придумал применение для "вагнеровцев": о чем речь

Глава Чечни заберет в свои подразделения 3 тысячи российских наемников из частной военной компании "Вагнер", которой ранее руководил Евгений Пригожин.

Кадыров заберет к себе наемников Пригожина. Фото из открытых источников

Кадыров сообщил о переходе боевиков ЧВК "Вагнер" в подразделение спецназовцев "Ахмат".

Заместитель командующего 2-м армейским корпусом ВС РФ Апты Алаудинов сообщил, что договорился с руководящим составом "Вагнера" о переходе 3-х тысяч военных вместе с командиром с позывным "Ратибором" в "Ахмат".

Сообщается, что наемники в составе чеченского подразделения отправятся воевать против Украины.

Как известно, отношения с "Ахматом" у ЧВК "Вагнер" непростые. Военных из Чечни направляли останавливать мятеж, который устроил Евгений Пригожин летом 2023 года.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Китай усиливает поддержку военно-промышленного комплекса России, что создает проблемы не только Украине, но и несет угрозы Западу. Энтони Блинкен рассказал союзникам, что помощь Китаю Москве достигает таких масштабов, которые "вызывают беспокойство". Китай предоставляет России определенные инструменты и ресурсы, а также проводит технические экспертизы.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что истребители F-16 не смогут кардинально изменить ситуацию на поле боя в Украине. "Тот факт, что страны НАТО снабжают F-16, а также обучают пилотов и снабжают вооружение для F-16, является еще одним примером значительной военной поддержки Украины со стороны союзников по НАТО. Но ни одна система не изменит ситуацию на поле боя. Это не серебряный шар, который может изменить военный конфликт", — сказал Йенс Столтенберг.