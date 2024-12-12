Кадыров отреагировал на удар по казармам спецполка полиции в Грозном: что обещает Украине

Российский гаутляйтер в Чечне Рамзан Кадыров заявил об очередной атаке дронов на здание полка спецназовцев в городе Грозном в ночь на 12 декабря. Как передает портал "Комментарии", об этом Кадыров сообщил в Telegram-канале.

Рамзан Кадыров. Фото: из открытых источников

Рамзан Кадыров утверждает, что над зданием полка полиции имени Ахмата Кадырова МВД в Чечне был сбит дрон. Его обломки упали на здание и вызвали пожар.

"Серьезно никто не пострадал. Легкие ранения получили 4 бойца караула. Личный состав, который дежурил, в это время находился в защищенных от подобных атак помещениях", — отметил Кадыров.

Глава Чечни добавил, что серьезных повреждений здание не получило, а дрон сдетонировал в воздухе. Кадыров традиционно обвинил Украину в атаке на объекты в Чечне и пообещал мощную месть.

"Относительно боевого духа, то подобные попытки только укрепляют нашу веру в победу и желание поскорее расправиться с врагом. Резерв из 84 тысяч добровольцев и бойцов подразделений из Чеченской Республики готов выдвинуться на передовую по первому приказу. Не для того мы бережем нашу республику, чтобы позволить каким-то наркоманам, сатанам или сатанистам воплощать их больные идеи. Мы этого так не оставим! И только за этих 4-х раненых мы положим 400 укронатовцев", — разгневался Рамзан Кадыров.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Грозном произошла воздушная атака с применением БПЛА на здание второго полка МВД Чечни в этом городе. Телеграмм-канал пишут, что российские спецслужбы сразу же прибыли на место взрыва. Спустя какое-то время в сети появились данные, что в столице Чечни после дронового удара по зданию второго полка МВД были раненые среди силовиков.

Сообщается, что по меньшей мере пять карет скорой помощи отвезли раненых в ближайшую больницу.

Стоит напомнить, что это не первая атака с применением беспилотников на Чечню. Так, 4 декабря утром сообщалось о том, что в Грозном прогремел взрыв. Тогда же в местном аэропорту был введен план "Ковер". В тот же день глава Чечни Рамзан Кадыров признал атаку БПЛА на полк полиции спецназначения имени Ахмата Кадырова.



