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Кадыров не будет проводить мобилизацию в Чечне: известная причина

Ранее Кадыров раскритиковал обмен пленными между Украиной и Россией

сегодня, 00:05
Автор:

Лиля Воробьева
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Рамзан Кадыров заявил, что в Чечне не будут выполнять указ Путина о мобилизации. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на "Кавказ. Реалии" .

Кадыров не будет проводить мобилизацию в Чечне: известная причина

Рамзан Кадыров (фото из открытых источников)

В сообщении говорится, что выступление Кадырова с соответствующими заявлениями вышло в вечернем выпуске на ЧГТРК "Грозный". Во время выступления лидер Чечни сказал, что его республика "перевыполнила план" за время войны в Украине. Следовательно, мобилизации в Грозном не будет.

Кадыров сообщил, что в так называемой "спецоперации" в Украине приняли участие 20 тысяч жителей Чечни. Именно поэтому Грозный уже перевыполнил "спущенный план" на 254%. Но кремлевский политик не уточнен, что это за план, кто и как его утверждал.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Кадыров заявил о задержании 20 участниц митинга против мобилизации. В Грозном на антивоенном митинге задержали 15-20 женщин. Женщины вышли на улицу, чтобы опротестовать решение Путина, объявившего о частичной мобилизации. А теперь им угрожают отправить их родных на войну против Украины. В сообщении Кадырова говорится, что у 3 задержанных женщин сыновья уже воюют на войне против Украины. У 2 мам – это единственные сыновья. Кадыров обвинять "европейские организации", что якобы заплыть женщинам, чтобы те вышли на митинг, но конкреных доказательств не привел. Кроме того, Кадыров обратился к жителям региона, чтобы те не выходили на такие митинги. А вышедших на протест назвал "врагами народа" и желает, чтобы их отправляли на войну. Он также похвастался, что в республике нет ни одного случая отказа от участия в боевых действиях, а все уехали в Украину добровольно.



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Источник: https://www.kavkazr.com/a/v-chechne-mobilizatsiya-provoditjsya-ne-budet-kadyrov/32046850.html
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