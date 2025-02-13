logo

BTC/USD

96586.67

ETH/USD

2666.67

LTC/USD

125.90

USD/UAH

41.99

EUR/UAH

43.90

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Кадры облетели сеть: Молдова устроила дипломату РФ встречу с "шахедом"
commentss НОВОСТИ Все новости

Кадры облетели сеть: Молдова устроила дипломату РФ встречу с "шахедом"

После очередной атаки в стране закрывают русский культурный центр.

сегодня, 20:25
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

Министерство иностранных дел Молдовы вызвало главу российской дипломатической миссии в Кишиневе, чтобы выразить протест из-за нарушения воздушного пространства страны российскими беспилотниками. Ему также продемонстрировали обломки дронов-камикадзе, упавших на территории Молдовы во время атаки РФ на Украину.

Кадры облетели сеть: Молдова устроила дипломату РФ встречу с "шахедом"

В Молдове отреагировали на атаку Шахедов (фото из открытых источников)

В заявлении МИД говорится о грубом нарушении суверенитета страны и очередном недружественном жесте со стороны России. В ответ Кишинев принял решение разорвать межправительственное Соглашение о создании и деятельности культурных центров, заключенное с Москвой еще в 1998 году. Это означает прекращение работы русского культурного центра в Молдове.

"Министерство иностранных дел снова призвало российские власти немедленно прекратить эти вторжения и строго уважать суверенитет, независимость и территориальную целостность Республики Молдова", — подчеркнули в заявлении.

Кадры облетели сеть: Молдова устроила дипломату РФ встречу с ”шахедом” - фото 2

Во время последнего ночного налета полиция Молдовы зафиксировала, по меньшей мере, два нарушения воздушного пространства страны российскими БПЛА. Один из беспилотников взорвался в поле между городом Чадыр-Лунга и поселком Валя-Пержей.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Молдова обеспечит Приднестровье газом за счет гранта ЕС до 10 февраля, в обмен на бесплатную энергию. Правительство Молдовы предоставит Приднестровью 3 миллиона кубометров газа взаймы для обеспечения давления в газовой системе.

"Хочу обратиться к нашим соотечественникам на левом берегу. Правобережье сегодня предоставит вам помощь — 3 миллиона кубометров газа для поддержки давления в системе", — отметил он.

Также стало известно, что Европейский Союз выделит 30 миллионов евро в виде грантов на закупку природного газа, который будет использован для производства электрической энергии на Молдавской ГРЭС по сниженной цене, в частности для обеспечения Приднестровья с 1 по 10 февраля.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://mfa.gov.md/ro/content/comunicat-de-presa-12
Теги:

Новости

Все новости