Кадры облетели сеть: Молдова устроила дипломату РФ встречу с "шахедом"

Министерство иностранных дел Молдовы вызвало главу российской дипломатической миссии в Кишиневе, чтобы выразить протест из-за нарушения воздушного пространства страны российскими беспилотниками. Ему также продемонстрировали обломки дронов-камикадзе, упавших на территории Молдовы во время атаки РФ на Украину.

В Молдове отреагировали на атаку Шахедов (фото из открытых источников)

В заявлении МИД говорится о грубом нарушении суверенитета страны и очередном недружественном жесте со стороны России. В ответ Кишинев принял решение разорвать межправительственное Соглашение о создании и деятельности культурных центров, заключенное с Москвой еще в 1998 году. Это означает прекращение работы русского культурного центра в Молдове.

"Министерство иностранных дел снова призвало российские власти немедленно прекратить эти вторжения и строго уважать суверенитет, независимость и территориальную целостность Республики Молдова", — подчеркнули в заявлении.

Во время последнего ночного налета полиция Молдовы зафиксировала, по меньшей мере, два нарушения воздушного пространства страны российскими БПЛА. Один из беспилотников взорвался в поле между городом Чадыр-Лунга и поселком Валя-Пержей.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Молдова обеспечит Приднестровье газом за счет гранта ЕС до 10 февраля, в обмен на бесплатную энергию. Правительство Молдовы предоставит Приднестровью 3 миллиона кубометров газа взаймы для обеспечения давления в газовой системе.

"Хочу обратиться к нашим соотечественникам на левом берегу. Правобережье сегодня предоставит вам помощь — 3 миллиона кубометров газа для поддержки давления в системе", — отметил он.

Также стало известно, что Европейский Союз выделит 30 миллионов евро в виде грантов на закупку природного газа, который будет использован для производства электрической энергии на Молдавской ГРЭС по сниженной цене, в частности для обеспечения Приднестровья с 1 по 10 февраля.

