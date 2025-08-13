Кабмин хочет ограничить отсрочку от мобилизации для студентов и преподавателей: подробности

Правительство одобрило предложение изменений в законодательство о мобилизации, касающихся прав педагогических работников и соискателей образования. Соответствующий законопроект должен быть зарегистрирован в Верховной Раде, после чего его будет рассматривать парламент.

Кабмин утвердил новые изменения

Согласно инициативе, право на отсрочку для студентов сохранится только за теми, кто начал обучение не позднее чем за год до достижения предельного возраста для направления на базовую военную службу, учится по дневной или дуальной форме и в пределах нормативного срока получения образования. Это касается учащихся учреждений профессионального и профессионального высшего образования, а также студентов высших учебных заведений.

Для ученых и педагогов отсрочка будет предусматриваться только при условии, что они имеют научную степень или работают в учебных заведениях или научных учреждениях не менее 0,75 ставки.

