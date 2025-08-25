logo

BTC/USD

111909

ETH/USD

4631.44

USD/UAH

41.28

EUR/UAH

47.91

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией К такому не готовился никто: в ВСУ озвучили поразительное заявление о ходе этой войны
commentss НОВОСТИ Все новости

К такому не готовился никто: в ВСУ озвучили поразительное заявление о ходе этой войны

Даже сами россияне, похоже, по другому представляли развитие событий.

25 августа 2025, 07:45 comments2107
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Россия планировала быстрое вторжение в Украину, однако не учла, что война затянется на годы и станет настоящим испытанием на выносливость, рассказал офицер ВСУ Александр Матяш. По его словам, ключевой неожиданностью для обеих сторон стал масштаб войны и дисбаланс между потребностями армии и доступными ресурсами.

К такому не готовился никто: в ВСУ озвучили поразительное заявление о ходе этой войны

Фото: из открытых источников

Матяш отметил, что и Украина, и Россия столкнулись с дефицитом во всем — от техники до человеческих резервов.

"Ресурсов мало, а запросов — море. Это как работать на трех работах и все равно едва хватает на базовые расходы: аренда жилья и немного на продовольствие. Что делать? Или менять сферу, или добавлять еще одну нагрузку", — приводит он пример.

Война оказалась для обеих сторон вызовом, к которому никто не готов.

"Это проблема не только Украины, но и самой России. Их расчет был на короткую кампанию — максимум несколько месяцев. Однако все пошло совсем по-другому", — отмечает офицер.

Матяш подчеркивает, что у нынешней войны нет прецедентов в современной Европе, и даже агрессор не планировал четырехлетнего истощения на всех фронтах.

"Не существует такого понятия, как достаточный ресурс для столь длительной войны. Никто к этому не был по-настоящему готов. Даже Россия не предполагала такого масштаба и продолжительности боевых действий", — подчеркивает он.

Тем временем украинские силы продолжают освобождать захваченные территории. Согласно официальным сообщениям, Силы обороны выбили окупантов из нескольких населенных пунктов Донбасса. В частности, украинский флаг снова взвился над Михайловкой, Зеленым Гаем, Владимировкой и Новомихайловкой, граничащей с Харьковской областью. Это еще одно свидетельство того, что даже при ограниченных ресурсах украинская армия способна добиваться успехов.

Как уже писали "Комментарии", Украина представила новую ракету "Фламинго" с дальностью до 3000 км, которую готовят к массовому производству. На этом фоне Россия заговорила о наращивании ядерного потенциала, а президент США Дональд Трамп подверг критике своего предшественника Джо Байдена за ограничение на удары Украины по территории РФ.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-nikhto-ne-gotuvavsya-do-takoi-viyni-navit-rosiya-ne-bula-gotova-ofitser-zsu-matyash
Теги:

Новости

Все новости