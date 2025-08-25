К такому не готовился никто: в ВСУ озвучили поразительное заявление о ходе этой войны

Россия планировала быстрое вторжение в Украину, однако не учла, что война затянется на годы и станет настоящим испытанием на выносливость, рассказал офицер ВСУ Александр Матяш. По его словам, ключевой неожиданностью для обеих сторон стал масштаб войны и дисбаланс между потребностями армии и доступными ресурсами.

Фото: из открытых источников

Матяш отметил, что и Украина, и Россия столкнулись с дефицитом во всем — от техники до человеческих резервов.

"Ресурсов мало, а запросов — море. Это как работать на трех работах и все равно едва хватает на базовые расходы: аренда жилья и немного на продовольствие. Что делать? Или менять сферу, или добавлять еще одну нагрузку", — приводит он пример.

Война оказалась для обеих сторон вызовом, к которому никто не готов.

"Это проблема не только Украины, но и самой России. Их расчет был на короткую кампанию — максимум несколько месяцев. Однако все пошло совсем по-другому", — отмечает офицер.

Матяш подчеркивает, что у нынешней войны нет прецедентов в современной Европе, и даже агрессор не планировал четырехлетнего истощения на всех фронтах.

"Не существует такого понятия, как достаточный ресурс для столь длительной войны. Никто к этому не был по-настоящему готов. Даже Россия не предполагала такого масштаба и продолжительности боевых действий", — подчеркивает он.

Тем временем украинские силы продолжают освобождать захваченные территории. Согласно официальным сообщениям, Силы обороны выбили окупантов из нескольких населенных пунктов Донбасса. В частности, украинский флаг снова взвился над Михайловкой, Зеленым Гаем, Владимировкой и Новомихайловкой, граничащей с Харьковской областью. Это еще одно свидетельство того, что даже при ограниченных ресурсах украинская армия способна добиваться успехов.

Как уже писали "Комментарии", Украина представила новую ракету "Фламинго" с дальностью до 3000 км, которую готовят к массовому производству. На этом фоне Россия заговорила о наращивании ядерного потенциала, а президент США Дональд Трамп подверг критике своего предшественника Джо Байдена за ограничение на удары Украины по территории РФ.