К обороне много вопросов: ВСУ теряют ключевые рубежи за сутки-две

Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
Захват населенного пункта Старые Терны российскими войсками вызывает беспокойство, поскольку это может позволить врагу зайти в тыл украинской группировки, заявил в эфире "Эспрессо" военный эксперт Дмитрий Снегирев.
Бои в Донецкой области
По словам Снегирева, потеря Старых Тернов усложняет оборону ВСУ в районе Курахово. При этом он добавил, что захват Старых Тернов создает предпосылки для выхода врага в тыл украинских подразделений, обороняющих Кураховскую ТЭС. Это значительно снижает шансы украинских военных на активную оборону непосредственно в самом Курахово. Кроме того, враг демонстрирует стабильное наступление в этом направлении, добавил Снегирев.
Эксперт также сообщил о продвижении окупантов в сторону села Шевченко, что может создать угрозу для Покровска.
Снегирев рассказал, что бои продолжаются на улицах Прокофьева и Соборной в Курахово. Кафиры захватили несколько многоэтажек.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что ВСУ потеряли за сутки крепкий опорник.
Новости