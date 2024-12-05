К обороне много вопросов: ВСУ теряют ключевые рубежи за сутки-две

Захват населенного пункта Старые Терны российскими войсками вызывает беспокойство, поскольку это может позволить врагу зайти в тыл украинской группировки, заявил в эфире "Эспрессо" военный эксперт Дмитрий Снегирев.

Бои в Донецкой области

"Сам факт захвата Старых Тернов вызывает очень большие вопросы. Речь идет о том, что это был серьезный оборонный узел Сил обороны Украины, и каким образом захватили оккупанты этот населенный пункт за сутки – у меня ответа нет. Но возникает стойкое чувство дежавю, это когда, собственно, оккупанты так же неожиданно захватили Новогродовку, а это был серьезный оборонный узел наших защитников, три шахты. А через двое суток мы сдали практически без боя этот населенный пункт", — отметил эксперт.

По словам Снегирева, потеря Старых Тернов усложняет оборону ВСУ в районе Курахово. При этом он добавил, что захват Старых Тернов создает предпосылки для выхода врага в тыл украинских подразделений, обороняющих Кураховскую ТЭС. Это значительно снижает шансы украинских военных на активную оборону непосредственно в самом Курахово. Кроме того, враг демонстрирует стабильное наступление в этом направлении, добавил Снегирев.

Эксперт также сообщил о продвижении окупантов в сторону села Шевченко, что может создать угрозу для Покровска.

Снегирев рассказал, что бои продолжаются на улицах Прокофьева и Соборной в Курахово. Кафиры захватили несколько многоэтажек.

"Оккупанты, к сожалению, имеют продвижение и в направлении населенного пункта Шевченко, а это фактически уже пригород Покровска, поэтому создается угроза выхода непосредственно на Покровск. И, соответственно, возможность фланогового маневра с угрозой создания оперативного окружения украинских группировок уже непосредственно в покровской агломерации", — добавил военный эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что ВСУ потеряли за сутки крепкий опорник.



