Данилов указал на президента, который может быть причастен к мятежу Пригожина в России

К бунту основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина в России может быть причастен президент Беларуси Александр Лукашенко. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на слова секретаря СНБО Украины Алексея Данилова, которые прозвучали во время телемарафона.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Фото: из открытых источников

По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова Евгений Пригожин планировал свой бунт, ведь его войска быстро и уверенно продвигались в Москву, где лидер вагнеровцев потребовал бы от Путина уволить Герасимова и Шойгу с руководящих должностей. Однако Пригожин отступил после звонка Александра Лукашенко.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Данилов назвал Лукашенко "человеком очень хитрым и беспринципным", который может использовать ситуацию с Пригожиным.

"Я не исключаю, что он может этот самый мятеж и возглавить, и помогать "вагнеровцам"... Не все так просто в Беларуси", — рассказал Алексей Данилов и добавил, что Пригожин "не самостоятельно принимает решение" и "не самостоятельно двигается в процессах".

Кроме того, секретарь СНБО указывает, что у Евгения Пригожина есть свои собственные доверенные люди в Кремле.

Ранее портал "Комментарии" сообщал об отчете Института изучения войны, указывающего, что Александр Лукашенко унизил Путина, смог остановить бунт Пригожина. По их анализу Лукашенко использует ситуацию для своих целей, в частности, чтобы приостановить процессы объединения РФ и Беларуси в Союзное государство, а также снизить давление на себя из-за не введения белорусской армии на территорию Украины.

Также "Комментарии" писали, почему Пригожин начал мятеж в России согласно анализу ISW. Вероятно, это была попытка сохранить свою частную армию.