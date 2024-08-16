К Мирнограду приближается армия РФ: готовится большая эвакуация

Российские оккупанты приблизились к городу Мирноград в Донецкой области. Между городом и линией фронта остается 6 км.

РФ продолжают наступление на Донбассе. Фото из открытых источников

Как сообщил и. о. главы администрации Мирнограда Юрий Третьяк, в городе сейчас проживает около 20 тысяч человек.

"Сейчас линия боевого столкновения примерно в шести километрах от города Мирноград. Люди уезжают, но не так быстро, живо, как хотелось бы, как того требует ситуация. Прежде всего, мы стараемся организовать эвакуацию детей и пожилых людей, которым трудно самим себя обслуживать, у которых есть проблемы с передвижением. Многие выезжают сами, потому что постоянно слышны взрывы, постоянно артиллерийские обстрелы, которые слышны даже в окрестностях общины", — рассказал Юрий Третяк.

Как известно, 15 августа власти города заключили договор о поставках оборонных пирамид до конца года за 32 млн гривен.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские войска подошли на опасное расстояние до Покровска, Донецкой области, всего в 10 километрах от города. Руководитель ГВА Сергей Добряк сообщает, что ситуация критична и призывает жителей к немедленной эвакуации. Россияне активно обстреливают город, поражая как жилые районы, так и важные объекты инфраструктуры. В результате уже есть погибшие среди мирных жителей. "Ситуация ухудшается и лучше не станет", — подчеркнул Добряк. Власти призывают всех, кто может, покинуть зону боевых действий. Для этого необходимо звонить по номеру 0-800-408-911. В настоящее время главное для Покровска – это безопасность жителей. Власти и службы спасения делают все возможное, чтобы организовать эвакуацию и защитить людей от войны.

