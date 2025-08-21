К декабрю россиянам будет еще жарче: Зеленский сделал заявление о мощном оружии ВСУ

Дальнобойная крылатая ракета "Фламинго" стала большим успехом украинской ракетной программы. Совсем скоро она уйдет в массовое производство. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Глава государства отметил, что уже прошли успешные испытания ракеты "Фламинго".

"И это пока ракета самая успешная, которая у нас есть. Она летит 3 000 километров, это важно", — отметил украинский лидер.

При этом он подчеркнул, что подробности о "Фламинго" обнародовать рано, пока нет возможности применять их сотнями.

"К декабрю у нас появится их больше. И к концу декабря или в январе-феврале должно быть массовое производство. Надо смотреть на успех в испытаниях, надо смотреть на финансирование этой программы", — добавил украинский президент.

Читайте также на портале "Комментарии" — офицер Королевского военно-морского флота Великобритании и военный эксперт Льюис Пейдж заявил в интервью The Telegraph, что создание Украиной новой крылатой ракеты "Фламинго", которая способна наносить удары вглубь территории России, может привести к тому, что войну в полной мере "почувствуют" жители крупнейших российских городов.

По словам эксперта, "Фламинго" может быть основана на ракете FP-5, которую ранее представил оборонный подрядчик Milanion. Он напомнил, новую ракету уже серийно производит компания Fire Point, а размах ее крыльев составляет шесть метров. Вес боевой части составляет одну тонну. Пейдж отметил, что если "Фламинго" действительно основан на FP-5, то эта ракета фактически является беспилотным реактивным самолетом, который способен лететь к цели на высокой дозвуковой скорости. Он подчеркнул, что с заявленной дальностью полета 3000 км она может нанести удар в любую точку центральной России, легко достигая Москвы или Санкт-Петербурга, а также некоторых районов Сибири.



