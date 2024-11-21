К чему РФ хочет принудить Украину, использовав против нее ракету «Рубеж»

Кремлевский диктатор Владимир Путин решил поиграть с Украиной и Западом в ядерную эскалацию, считает военный, политолог, Тарас Березовец.

Владимир Путин

На самом деле, говорит он, даже удар баллистической ракетой средней дальности или межконтинентальной без ядерной боеголовки по неядерному государству является считать Путина ядерным экстремистом.

Впрочем, по его мнению, такой эскалации не хочет ни Пекин, ни Нью-Дели.

"Путин надеется запугать, затерроризировать нас, заставив ограничить себя в использовании западного дальнобойного оружия", — отметил Березовец.

По его словам, договариваться с террористом нельзя. Цивилизованный мир, к сожалению, у большинства слаб и не готов к более сильному ответу.

"Сейчас очень быстро начнутся крики самых "беспокоящихся" в мире, что мир на грани ядерного апокалипсиса и нужно немедленно садиться за стол переговоров. В целом, сейчас начинается глобальная проверка в стиле кто кого пережмет", — считает Березовец.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что утром 21 ноября 2024 года в период с 05:00 по 07:00 российские войска атаковали город Днепр (предприятия и критическую инфраструктуру) ракетами разных типов. Вероятно, в Днепр прилетела межконтинентальная баллистическая ракета "Рубеж". Пока в этой ракете "Рубеж" нет неконвенционного заряда (а его и не будет) — это те же ракеты, только с целью разрушения добавить дополнительного испуга. В первую очередь – в Европе и США.

Также "Комментарии" рассказывали , что, вероятно, целью атаки по Днепру было предприятие, производящее ракеты для ВСУ. Россияне уже неоднократно пытались уничтожить этот объект, применяя крылатые ракеты, баллистические "Кинжалы" и "Цирконы". Однако из-за укрепления предприятия, защищающего его от подобных ударов, эти попытки были безрезультатными.







