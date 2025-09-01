logo

BTC/USD

109227

ETH/USD

4347.72

USD/UAH

41.37

EUR/UAH

48.47

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией К чему призывает Моди после встречи с Путиным
commentss НОВОСТИ Все новости

К чему призывает Моди после встречи с Путиным

Моди призвал найти решение для мира в Украине на встрече с Путиным

1 сентября 2025, 14:31 comments2460
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент России Владимир Путин провели сверхчасовую встречу на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Китае. Об этом сообщают Reuters и The Indian Express.

К чему призывает Моди после встречи с Путиным

Встреча Моди и Путина

По данным индийских СМИ, лидеры обсудили углубление двусторонних отношений в сфере торговли, энергетики, космоса и других отраслей. Отдельной темой стало мирное урегулирование войны в Украине.

Моди подчеркнул, что "особое партнерство" между Индией и Россией "остается ключевой опорой региональной и глобальной стабильности". Он также заявил, что Дели постоянно обсуждает войну в Украине и приветствует любые усилия, направленные на установление мира.

"Необходимо найти решение, чтобы поскорее остановить войну и обеспечить крепкий мир. Это призыв всего человечества", — подчеркнул индийский премьер.

На личной странице в X он на русском языке написал, что встреча с Путиным была "отличной".

Путин в свою очередь назвал Моде "дорогим другом" и отметил, что Индию и Россию на протяжении десятилетий связывают "дружеские и доверительные отношения". По словам индийского премьера, "даже в самых сложных ситуациях Индия и россия всегда шли бок о бок".

Заявления Моди прозвучали на фоне продолжения войны в Украине и неудачных попыток кремля представить свои действия как миротворческие. В то же время Индия, которая сохраняет стратегическое партнерство с Россией, пытается балансировать между экономическими выгодами сотрудничества с Москвой и призывами Запада занять более четкую позицию.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в Афганистане продолжается ликвидация последствий мощного землетрясения, унесшего жизни сотен людей. По последним данным, число погибших превысило 700 человек, еще более 2000 получили ранения разной степени тяжести.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.reuters.com/world/china/modi-says-russia-india-stand-together-even-difficult-times-2025-09-01/
Теги:

Новости

Все новости