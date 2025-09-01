К чему призывает Моди после встречи с Путиным

Премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент России Владимир Путин провели сверхчасовую встречу на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Китае. Об этом сообщают Reuters и The Indian Express.

Встреча Моди и Путина

По данным индийских СМИ, лидеры обсудили углубление двусторонних отношений в сфере торговли, энергетики, космоса и других отраслей. Отдельной темой стало мирное урегулирование войны в Украине.

Моди подчеркнул, что "особое партнерство" между Индией и Россией "остается ключевой опорой региональной и глобальной стабильности". Он также заявил, что Дели постоянно обсуждает войну в Украине и приветствует любые усилия, направленные на установление мира.

"Необходимо найти решение, чтобы поскорее остановить войну и обеспечить крепкий мир. Это призыв всего человечества", — подчеркнул индийский премьер.

На личной странице в X он на русском языке написал, что встреча с Путиным была "отличной".

Путин в свою очередь назвал Моде "дорогим другом" и отметил, что Индию и Россию на протяжении десятилетий связывают "дружеские и доверительные отношения". По словам индийского премьера, "даже в самых сложных ситуациях Индия и россия всегда шли бок о бок".

Заявления Моди прозвучали на фоне продолжения войны в Украине и неудачных попыток кремля представить свои действия как миротворческие. В то же время Индия, которая сохраняет стратегическое партнерство с Россией, пытается балансировать между экономическими выгодами сотрудничества с Москвой и призывами Запада занять более четкую позицию.

