К чему приведет встреча Зеленского и Путина: стало известно о страшных сценариях для Украины
К чему приведет встреча Зеленского и Путина: стало известно о страшных сценариях для Украины

Встреча президента Украины с российским диктатором вряд ли приведет к прорыву, вероятно, Путин готовит ловушку и навяжет свой сценарий завершения войны.

В Белом доме сообщили, что Владимир Путин намерен провести встречу с Владимиром Зеленским. Несмотря на то, что с осени 2022 года СНБО запретил такие переговоры, существует несколько возможных вариантов развития событий, рассказал политолог Владимир Фесенко.

По его словам, решение можно изменить или адаптировать. В то же время, настоящая проблема, по его мнению, лежит в другой плоскости.

К чему приведет встреча Зеленского и Путина: стало известно о страшных сценариях для Украины

Фото: из открытых источников

Политолог объяснил, что запрет СНБО не касается всех переговоров с Россией. Украина уже вела диалог с агрессором по обмену пленными, возвращение детей, а также проводила переговоры в Стамбуле.

Таким образом, решение СНБО, запрещающее встречу Зеленского с Путиным, можно приостановить или пересмотреть. Возможно, будет официальное юридическое разъяснение от МИД, Офиса Президента или СНБО, которое позволит временно сделать исключение, подчеркнул Фесенко.

Он также добавил, что настоящая сложность состоит в другом: встреча лидеров, по его мнению, не принесет прорыва. Возможно, Путин готовит ловушку и навяжет свой собственный сценарий завершения войны.

Еще 23 июля на переговорах в Стамбуле украинская сторона предложила российской провести встречу лидеров до конца августа. Россия в ответ заявила, что сначала нужно согласовать договоренности из-за экспертных консультаций.

После встречи Зеленского с Трампом президент Украины в очередной раз выразил готовность встретиться с Путиным и Трампом без предварительных условий для обсуждения путей завершения войны. В настоящее время Белый дом подтвердил аналогичное намерение Путина.

По информации западных СМИ, возможно место проведения встречи — Венгрия, а президент Франции Эммануэль Макрон предложил организовать ее в Швейцарии.

Как уже писали "Комментарии", попытка российского диктатора Владимира Путина заручиться поддержкой США в войне против Украины привела к результатам, противоположным ожидаемым. В ходе встречи с Дональдом Трампом он переоценил свои возможности.



Источник: https://24tv.ua/zustrich-volodimira-zelenskogo-volodimira-putina-mozhliva-vona_n2898194
