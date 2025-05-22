Известный журналист мобилизовался в Нацгвардию и жестко высказался о ее руководстве

Журналист и главный редактор "Цензор.Нет" Юрий Бутусов сообщил, что в мае мобилизовался в ряды Национальной гвардии Украины. О своем решении он рассказал во время интервью с "Радио Свобода".

Юрий Бутусов. Фото: 24 Канал

Одной из главных причин мобилизации, по словам Бутусова, стал кризис управленческой коммуникации в Вооруженных Силах. В частности, он вспомнил недавний инцидент с командиром батальона 47-й отдельной механизированной бригады Александром Ширшиным, публично раскритиковавшим военное командование за опасные и непродуманные задачи, которые, по его словам, приводят к неоправданным потерям среди военных.

Бутусов подчеркнул, что в армии не хватает системности: процесс принятия решений фрагментарен, а вместо официальных институциональных диалогов часто происходит обсуждение стратегических вопросов в соцсетях. Это, по его мнению, свидетельствует о неэффективности существующей модели управления войной.

"Мы не раз говорили о провалах в кадровой политике и стратегических решениях. В такой ситуации война требует не слов, а действий. Именно поэтому я принял решение идти в армию", — заявил журналист.

Напомним, 16 мая командир батальона 47-й ОМБр Ширшин подал рапорт об отстранении от должности, указав на неприемлемые приказы, по его мнению, ставящие под угрозу жизнь бойцов. Из-за общественного резонанса Генеральный штаб ВСУ объявил о создании специальной рабочей группы, которая должна разобраться в ситуации.

Как уже писали "Комментарии", Национальная гвардия Украины создала два корпуса – их возглавили командир 12-й бригады специального назначения "Азов" полковник Денис Прокопенко (Редис) и командир 13-й бригады оперативного назначения НГУ "Хартия" полковник Игорь Оболенский (Корнет).