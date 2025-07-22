Российские пропагандисты в Telegram-каналах распространяют фейки, якобы "Charlie Hebdo выпустил обложку нового номера с цифрой "50", составленной из тел украинских военных, и надписью: "Еще 50 дней бесполезного сопротивления". Об этом сообщает Ценр стратегической коммуникации и информационной безопасности, где отмечается, что это фейк.

«Известный журнал выпустил новый номер с цифрой «50», составленной из тел украинских военных»: что известно

На самом же деле, отмечается, что это подделка, а такой обложки Charlie Hebdo не существует. На официальном сайте и в соцсетях журнала ее нет , как и выпуска с номером 1722 – последний на момент появления фейка имел номер 1721 и вышел 16 июля 2025 года.

На настоящей обложке изображён французский солдат на танке с вантузами вместо пушек и подписью: "Война. Мы готовы!".

Напомним, в мае 2025 года Charlie Hebdo обратилось в суд в Париже из-за волны поддельных обложек, которые массово распространяются в Telegram, X и других сетях.

Издание пытается найти и привлечь к ответственности тех, кто использует его стиль и логотип для распространения российской дезинформации. В редакции считают, что подделки должны создать у россиян впечатление, что журнал поддерживает путина.

Ранее в сети распространялись фейковые обложки Charlie Hebdo, где "Зеленский вместо Папы Франциска выпрашивает деньги для Украины", "украинское оружие в руках боевиков ХАМАСа" и " Зеленского в образе горбуна на открытии Нотр-Дама ".