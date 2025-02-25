Известный волонтер объяснил, что будет, если война не закончится в 2025 году

Война может завершиться в 2025 году, как прогнозировал глава ГУР Кирилл Буданов. Однако если этого не произойдет, Украина должна быть готова к возможному усложнению ситуации на фронте.

Тарас Чмут (фото из открытых источников)

Такое мнение высказал руководитель Благотворительного фонда "Вернись живым" Тарас Чмут. Он отметил, что поддерживает прогноз главы украинской разведки относительно сроков завершения войны, но в то же время готовится к худшим сценариям.

"Я бы с радостью разделил мнение Буданова и надеюсь, что он правдив, но в своей работе мы исходим из гипотезы, что все будет либо так, как сейчас, либо хуже. И ориентируемся на эти два сценария", — сказал Чмут.

По его мнению, если боевые действия в какой-то момент прекратятся — то ли из-за перемирия, или из-за мирного соглашения, или из-за победы Украины — это будет лучший вариант. Однако фонд должен учитывать и другие возможные сценарии, включая продолжение активных боевых действий, новое наступление российских войск, а также возможное уменьшение поддержки со стороны США и союзников.

"Мы с подобным сценарием заходили в полномасштабное вторжение, и как организация отработали его для себя максимально эффективно", — добавил он.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что верит в окончание войны в Украине в 2025 году. Украина хочет мира, России нужна тактическая передышка, при этом в одностороннем порядке прекратить войну невозможно. Такое заявление разведчик сделал во время Форума "Украина. Год 2025".

"Когда все стороны будут готовы, выработают план, алгоритм, который согласуют, если он реалистичен. Тогда и произойдет, раньше не будет. В одностороннем порядке это нельзя сделать", — подчеркнул глава ГУР.

