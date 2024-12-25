Известный военный командир обвинил Безуглу, заявившую о его политических амбициях

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Лиля Воробьева
Командир 414-го отдельного полка ударных беспилотных авиационных систем "Птицы Мадяра", майор Роберт Бровди (позывной Мадяр), в своем видеообращении опроверг заявления народного депутата Марьяны Безуглой о якобы его политических или карьерных амбициях. Он подчеркнул, что не стремится занимать должность командующего Силами беспилотных систем (СБС) или приобщаться к политической деятельности.
Роберт Бровди Мадяр (фото из открытых источников)
Бровди также отверг утверждение, что главнокомандующий Александр Сырский вроде бы поддерживает его кандидатуру на должность командующего СБС.
Майор объяснил, что разные роды войск формируют собственные подразделения беспилотных систем. Например, в Территориальной обороне функционирует специализированный батальон, а в морской пехоте и Сухопутных войсках создаются новые подразделения, например полк "Глаза".
Бровди также четко заявил, что не планирует идти в политику: "Мадяра не будет в политике при любых условиях". Он отметил, что после окончания войны вернется в гражданскую жизнь и будет заниматься тем, что хочет, ведь никакие военные должности не входят в его планы.
Майор выразил поддержку командиру батальона беспилотных систем Ахиллеса, которого Безугла также упоминала. "Наш собрат — бесстрашный воин, с первого дня войны создавший подразделение, входящее в топ-10 по результативности среди 380 верифицированных подразделений БПЛА в Украине", — подчеркнул Мадяр.
В своем обращении он раскритиковал действия нардепки, назвав их "кукушчатыми московитыми", и заявил, что планирует подробнее исследовать ее деятельность. Мадяр призвал не вводить общество в заблуждение.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в диозная нардепка Марьяна Безугла обвинила Главнокомандующего Александра Сырского в закрытии проекта DeepState и давления на аналитиков проекта. По ее словам, проект DeepState еще с начала полномасштабного вторжения каждый день был едва ли не единственным источником, чтобы понять, что происходит, как для гражданских, так и для военных.
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