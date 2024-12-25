Командир 414-го отдельного полка ударных беспилотных авиационных систем "Птицы Мадяра", майор Роберт Бровди (позывной Мадяр), в своем видеообращении опроверг заявления народного депутата Марьяны Безуглой о якобы его политических или карьерных амбициях. Он подчеркнул, что не стремится занимать должность командующего Силами беспилотных систем (СБС) или приобщаться к политической деятельности.

Роберт Бровди Мадяр (фото из открытых источников)

Бровди также отверг утверждение, что главнокомандующий Александр Сырский вроде бы поддерживает его кандидатуру на должность командующего СБС.

"Вы говорите о том, что: 'Сырский поручил Ахиллесу формировать большое раздутое подразделение БПЛА, а другому лояльному к главному дронщику, Мадяру, — вообще дроновую бригаду. Это происходит вне командования Сил беспилотных систем (СБС), чтобы создать параллельные способности и не дать возможности для развития командования во главе с Вадимом Сухаревским.' Я вам не советую вплетать в ваши интриги господина командующего, которого я знаю еще со времен, когда он был моим комбригом. Он строит сверхсложную модель вновь созданных войск. , – заявил Мадяр.

Майор объяснил, что разные роды войск формируют собственные подразделения беспилотных систем. Например, в Территориальной обороне функционирует специализированный батальон, а в морской пехоте и Сухопутных войсках создаются новые подразделения, например полк "Глаза".

Бровди также четко заявил, что не планирует идти в политику: "Мадяра не будет в политике при любых условиях". Он отметил, что после окончания войны вернется в гражданскую жизнь и будет заниматься тем, что хочет, ведь никакие военные должности не входят в его планы.

Майор выразил поддержку командиру батальона беспилотных систем Ахиллеса, которого Безугла также упоминала. "Наш собрат — бесстрашный воин, с первого дня войны создавший подразделение, входящее в топ-10 по результативности среди 380 верифицированных подразделений БПЛА в Украине", — подчеркнул Мадяр.

В своем обращении он раскритиковал действия нардепки, назвав их "кукушчатыми московитыми", и заявил, что планирует подробнее исследовать ее деятельность. Мадяр призвал не вводить общество в заблуждение.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в диозная нардепка Марьяна Безугла обвинила Главнокомандующего Александра Сырского в закрытии проекта DeepState и давления на аналитиков проекта. По ее словам, проект DeepState еще с начала полномасштабного вторжения каждый день был едва ли не единственным источником, чтобы понять, что происходит, как для гражданских, так и для военных.