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Ткачик Олеся
Архиерей Евстратий Зоря обратил внимание на то, что после того, как в детскую больницу "Охматдет" прилетела российская ракета Х-101, некоторые украинцы начали писать о том, что действия террористической России являются ужасными, однако, они должны побуждать Киев как можно быстрее двигаться к заключению мира с агрессором.
Евстратий Зоря
По его словам, из всего этого становится лучше понятным, для чего на самом деле стреляли в "Охматдет".
При этом он добавил, что об андрофагах на службе у царя Алексея Михайловича и разговоре их послов с патриархом Никоном — очень интересный рассказ в книге Павла Алеппского о путешествии в Московию патриарха Антиохии Макария.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Россия 8 июля нанесла кровавый ракетный удар по Украине. Под обстрел попала также самая большая в Европе детская больница "Охматдет".
После этого акта терроризма в сетях активизировались так называемые блоггеры и "лидеры мнений", начавшие говорить о том, что с РФ нужно срочно заключать мир. Именно этот факт, по мнению экспертов, указывает на то, что Кремль отдал приказ ударить по детской больнице, чтобы вызвать шок и заставить Украину сдаваться и идти на мир на любых условиях.
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