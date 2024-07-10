Известный украинский священник объяснил, почему россияне обстреляли «Охматдет»

Архиерей Евстратий Зоря обратил внимание на то, что после того, как в детскую больницу "Охматдет" прилетела российская ракета Х-101, некоторые украинцы начали писать о том, что действия террористической России являются ужасными, однако, они должны побуждать Киев как можно быстрее двигаться к заключению мира с агрессором.

Евстратий Зоря

"Именно так: раз андрофаги с севера сознательно убивают украинских детей, то с ними надо поскорее заключить мир. Яркий пример – отец МПвУ Вадимий. Который, кстати, утром 24 февраля 22 года вместе с рядом коллег по Раде распространил заявление, что следует "скорее прекратить войну и заключить мир", — отметил Евстратий Заря.

По его словам, из всего этого становится лучше понятным, для чего на самом деле стреляли в "Охматдет".

"Они там думают, что именно таким образом заставят украинцев из-за страха заключить с ними мир. Что доказывает – логика у них полностью обезображена злом, а Украину они не понимали и никогда не поймут", — подчеркнул Евстратий Зоря.

При этом он добавил, что об андрофагах на службе у царя Алексея Михайловича и разговоре их послов с патриархом Никоном — очень интересный рассказ в книге Павла Алеппского о путешествии в Московию патриарха Антиохии Макария.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Россия 8 июля нанесла кровавый ракетный удар по Украине. Под обстрел попала также самая большая в Европе детская больница "Охматдет".

После этого акта терроризма в сетях активизировались так называемые блоггеры и "лидеры мнений", начавшие говорить о том, что с РФ нужно срочно заключать мир. Именно этот факт, по мнению экспертов, указывает на то, что Кремль отдал приказ ударить по детской больнице, чтобы вызвать шок и заставить Украину сдаваться и идти на мир на любых условиях.



