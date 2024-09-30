Известный украинский комик присоединился к Вооруженным силам Украины

Известный украинский комик и звезда проекта "Подпольный стендап" Сергей Чирков принял решение стать на защиту Украины, вступив в ряды Вооруженных сил Украины. Эту новость обнародовали на официальной странице "Армия TV" в Facebook. Чирков, уже прошедший базовую военную подготовку, сейчас готовится к исполнению обязанностей на передовой.

Сергей Чирков мобилизовался в ряды ВСУ

До вступления в армию, Сергей участвовал в ряде военно-спортивных тренировок. Он вместе с Ярославой Кравченко, известной продюсершей и телеведущей, проходил испытания на полосе препятствий 3-й Отдельной штурмовой бригады (ОШБр). Под руководством военного с позывным "Роджером", опытным бойцом, участвовавшим в защите Киевщины и Мариуполя и пережившим плен, Чирков смог засвидетельствовать свою преданность и готовность к служению.

Сам Чирков пока воздерживается от публичных комментариев по поводу своего решения, но его действия говорят сами за себя.

Ранее "Комментарии" писали, что известный украинский писатель криминальных романов Мартин Якуб рассказал, что вступил в ряды Вооруженных Сил Украины (ВСУ). 43-летний автор, известный своими увлекательными произведениями, такими как "Не твое собачье дело" и "Мертвые модели", поделился новостью на своей странице в Facebook.

Читайте на портале "Комментарии" — Мария Агапитова, известная актриса Национального академического драматического театра имени Леси Украинки, присоединилась к Силам обороны Украины. В прошлом году актриса уже пыталась вступить в армию, но тогда ей отказали, сказав, что "придет ее время". Теперь она получила возможность служить своей стране.