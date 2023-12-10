Известный режиссер российских фильмов уехал из страны и воюет на стороне Украины

Директор Театра на Подоле известный актер Богдан Бенюк сообщил, как известный российский режиссер Андрей Кавун принял решение воевать на стороне украинцев.

Андрей Кавун (фото из открытых источников)

Богдан Бенюк рассказал, что Андрей Кавун пользовался большой популярностью в РФ. Художник стал известен своей режиссерской работой над ироническим боевиком "Охота на пиранью", снял историческую драму "Кандагар".



Но когда началось полномасштабное вторжение, этот режиссер вернулся на родину и теперь защищает свою страну от российских захватчиков.



"Когда я узнал, что Андрей Кавун, режиссер, у которого я снимался, что он сейчас воюет в украинской армии, сняв восемь фильмов в России. Самодостаточный режиссер, он бросил это все, переехал сюда и пошел воевать. Так у меня слов не было я когда телефоном с ним говорил и поехал потом к нему в воинскую часть, там встречу сделал и открыл его для своих, потому что в батальоне никто не знал, чем он занимался, и когда я им показал отрывок фильма "Кандагар" и потом говорю : "Вот он, тот режиссер, который это делал". Полковник к нему подошел и спросил: "Почему ты об этом не рассказывал?" А он говорит: "А как я вам должен говорить, что я режиссер, при чем я пришел здесь служить, я буду эти козыри свои открывать". Так потом перезвонил мне и говорит: "Господин Богдан, вы сделали меня героем нашего батальона", — рассказывал директор Театра на Подоле в проекте "Разные люди".



Еще Богдан Бенюк рассказал, что после той встречи в батальоне, Андрею Кавуну дали разрешение писать сценарии и снимать все, что происходит на войне, чтобы художник мог позже рассказать об этом в своих фильмах.



Украинский артист также сообщил, что теперь на линии фронта защищает свою страну еще одна украинская знаменитость, звезда сериала "Последний москаль" Владимир Николаенко:



"Вот буквально Владимир Николаенко из одной гримёрки воевать ушел, в 54 года его призвали", — подчеркнул директор Театра на Подоле.



Напомним, что "Комментарии" писали о том, что известный певец ответил, готов ли защищать Украину на фронте

