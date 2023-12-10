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Известный режиссер российских фильмов уехал из страны и воюет на стороне Украины

О поступке режиссера рассказал актер и коллега Андрея Кавуна Богдан Бенюк

сегодня, 21:25
Автор:
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Лиля Воробьева
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Директор Театра на Подоле известный актер Богдан Бенюк сообщил, как известный российский режиссер Андрей Кавун принял решение воевать на стороне украинцев.

Известный режиссер российских фильмов уехал из страны и воюет на стороне Украины

Андрей Кавун (фото из открытых источников)

Богдан Бенюк рассказал, что Андрей Кавун пользовался большой популярностью в РФ. Художник стал известен своей режиссерской работой над ироническим боевиком "Охота на пиранью", снял историческую драму "Кандагар".


Но когда началось полномасштабное вторжение, этот режиссер вернулся на родину и теперь защищает свою страну от российских захватчиков.

"Когда я узнал, что Андрей Кавун, режиссер, у которого я снимался, что он сейчас воюет в украинской армии, сняв восемь фильмов в России. Самодостаточный режиссер, он бросил это все, переехал сюда и пошел воевать. Так у меня слов не было я когда телефоном с ним говорил и поехал потом к нему в воинскую часть, там встречу сделал и открыл его для своих, потому что в батальоне никто не знал, чем он занимался, и когда я им показал отрывок фильма "Кандагар" и потом говорю : "Вот он, тот режиссер, который это делал". Полковник к нему подошел и спросил: "Почему ты об этом не рассказывал?" А он говорит: "А как я вам должен говорить, что я режиссер, при чем я пришел здесь служить, я буду эти козыри свои открывать". Так потом перезвонил мне и говорит: "Господин Богдан, вы сделали меня героем нашего батальона", — рассказывал директор Театра на Подоле в проекте "Разные люди".

Еще Богдан Бенюк рассказал, что после той встречи в батальоне, Андрею Кавуну дали разрешение писать сценарии и снимать все, что происходит на войне, чтобы художник мог позже рассказать об этом в своих фильмах.

Украинский артист также сообщил, что теперь на линии фронта защищает свою страну еще одна украинская знаменитость, звезда сериала "Последний москаль" Владимир Николаенко:

"Вот буквально Владимир Николаенко из одной гримёрки воевать ушел, в 54 года его призвали", — подчеркнул директор Театра на Подоле.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что известный певец ответил, готов ли защищать Украину на фронте



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=zMAy6hrCxXo&ab_channel=%D0%A0%D0%86%D0%97%D0%9D%D0%86%D0%9B%D0%AE%D0%94%D0%98
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