Известный подполковник ВВС США спрогнозировал, когда в Украине завершится война

Подполковник, офицер ВВС США Джахара Матисек, известный по позывному "Фрэнки", считает, что война в Украине может продолжаться еще около трех лет. Такое мнение он высказал в интервью грузинской новостной службе "Радио Свобода".

Война против РФ

Отвечая на вопрос о перспективах завершения войны, если новоизбранный президент США Дональд Трамп не будет вмешиваться, Матисек заявил: "Я вижу, что это продлится еще три года".

Также он убежден, что Россия в ближайшее время не применит ядерное оружие. По его мнению, россияне могут сколько угодно бряцать саблями и говорить о ядерном оружии, но его применение нанесет им больше вреда. Такие действия, по мнению Матисека, изолируют их еще больше, а мир строго осудит такой шаг, если выживание российского государства или его руководства не будет под угрозой.

Матисек назвал решение США разрешить Украине использовать западные дальнобойные ракеты по территории России важным, хотя и отметил ограничение их дальности в 300 км.

"Для меня, как пилота ВВС, такая дальность не значительна. Это скорее тактический, чем стратегический уровень", — пояснил он.

Подполковник также прокомментировал изменения в ядерной доктрине России, введенные диктатором Владимиром Путиным. Одним из основных изменений он назвал включение пункта, согласно которому атака на Белоруссию теперь расценивается как нападение на Россию. Еще одним важным аспектом является оговорка, что атака на Россию при поддержке ядерного государства также может привести к использованию ядерного оружия. Впрочем, Матисек считает подобные заявления блефом.

"Я думаю, что это блеф в отношении "красных линий", потому что США и коллективное Запад пересекали красные линии Москвы за последние три-четыре года", — подчеркнул военный.

По его мнению, обновленная ядерная доктрина РФ не будет оказывать значительного влияния, поскольку предыдущие положения уже разрешали использование ядерного оружия в случае вторжения на российскую территорию.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Андрей Ермак спрогнозировал, когда завершится война в Украине.



