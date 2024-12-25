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Известные чеченцы, которые были в плену, погибли после обмена пленными

Чеченцы попали в плен на Курщине и были обменены 18 октября

25 декабря 2024, 16:59 comments3665
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Недилько Ксения

Двое чеченцев из подразделения "Ахмат" российской гвардии, по возвращении из плена, были, вероятно, повторно отправлены на фронт, где погибли спустя несколько месяцев после обмена пленными. Об этом сообщает журналист Андрей Цаплиенко.

Известные чеченцы, которые были в плену, погибли после обмена пленными

Кадыровцы в плену

По информации общественно-политического движения NIYSO, один из погибших – Акраман Масхабов, тот самый военнослужащий, которого взяли в плен в Курской области в брендовом костюме Stefano Ricci за 2300 USD.

Вскоре по возвращении домой сотрудники ФСБ допросили Акрамана, а через несколько недель отправили обратно на фронт.

Его снова бросили в Курскую область, на этот раз в штурмовики, и, вероятно, во время одного из штурмов Масхабов погиб.

Другой погибший – Руслан Махмудов, был похищен в Чечне практически через несколько дней после возвращения. О его судьбе не было известно, пока его тело не было передано родственникам.

Как сообщили, он якобы погиб на фронте. Масхабова Махмудова обменяли 18 октября.

В автобусе, перед обменом, они сидели рядом и попали на видео снимавшего пленных блогера Дмитрия Карпенко.

Напомним, портал "Комментарии" писал, как 22 декабря 2024 года в telegram-канале распространена информация о том, что на Времевском направлении в Волновахском районе четверо военнослужащих ВСУ попали под артобстрел.

"Отступив, они укрылись в частном доме и оказались в окружении русской армии. Наши воины начали по одному выходить из здания. Оккупанты взяли их в плен, двух защитников оставили лежать на земле, а еще двоих вывели на дорогу. После этого военные армии государства-агрессора, грубо нарушая Женевские конвенции, из автоматического оружия цинично расстреляли четырех пленных защитников", – отмечают в Донецкой облпрокуратуре. Проводятся неотложные следственные (розыскные) действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.



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