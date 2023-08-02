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Известная ведущая пожаловалась на "трудную судьбу" за границей: в сети разразился скандал

Украинцы объяснили Фроловой, в чем она ошибается

сегодня, 21:50
Автор:
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Лиля Воробьева
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  Телезвезда из Украины Василиса Фролова, сейчас живущая в за границей, своими словами разозлила сограждан. Она жалуется на "тяжелую судьбу" уехавших во время полномасштабного вторжения украинцев, пишет "УНИАН".

Известная ведущая пожаловалась на "трудную судьбу" за границей: в сети разразился скандал

Василиса Фролова (фото из открытых источников)

"Сегодня полтора года за границей. Какие бы итоги я ни подвела, все равно их легко превратят в хейт. Но столько украинского в моей жизни, как за этот период, не было никогда. И дело не в количестве вышиванок. Столько погружения в традиции" , в историю, суть, в довольно незаметно-обычное, столько плодотворных встреч и дел для Украины невозможно было вообразить и спланировать", — рассказала телеведущая.


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Василиса заявляет, что ей грустно по согражданам. Знаменитость придерживается мнения, что в стране можно не делать так, чтобы уехавшие за границу украинцы вернулись.

"Мы далеко, но мы делаем то, что имеем. Я очень скучаю по людям, но я не уверена, что кто-то когда-нибудь будет делать что-то, чтобы я вернулась. Каждый день еще больше отдаляет от Украины уехавших, и это огромная трагедия ", – продолжила бывшая ведущая.

Ее слова вызвали много негодований. Комментаторы разозлились, читая жалобы Василисы. Вот что они написали: "Я тоже за границей. А почему кто-то должен делать что-то, чтобы мы вернулись?", "Не позоритесь, уберите этот пост. Лучшие люди погибают за то, чтобы вам было куда вернуться"

К слову, бывшей украинской ведущей 45 лет сама Фролова родом из Харькова. Василиса работала как ведущая на радио и нескольких телеканалах. Еще раньше знаменитость была задействована в модельном бизнесе.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что певец из нашей страны попал в громкий скандал . Известный музыкант, являющийся певцом и музыкальным продюсером родом Иван Збарасский (известный по творческому псевдониму Zbaraski), родившийся на Тернопольщине удивил своих поклонников, выразив таки противоречивые мысли об украинско-российской войне.



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Источник: https://www.unian.ua/lite/stars/vasilisa-frolova-poskarzhilasya-na-tyazhku-dolyu-za-kordonom-merezha-lyutuye-12347805.html
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