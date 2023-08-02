Известная ведущая пожаловалась на "трудную судьбу" за границей: в сети разразился скандал

Телезвезда из Украины Василиса Фролова, сейчас живущая в за границей, своими словами разозлила сограждан. Она жалуется на "тяжелую судьбу" уехавших во время полномасштабного вторжения украинцев, пишет "УНИАН".

Василиса Фролова (фото из открытых источников)

"Сегодня полтора года за границей. Какие бы итоги я ни подвела, все равно их легко превратят в хейт. Но столько украинского в моей жизни, как за этот период, не было никогда. И дело не в количестве вышиванок. Столько погружения в традиции" , в историю, суть, в довольно незаметно-обычное, столько плодотворных встреч и дел для Украины невозможно было вообразить и спланировать", — рассказала телеведущая.

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Василиса заявляет, что ей грустно по согражданам. Знаменитость придерживается мнения, что в стране можно не делать так, чтобы уехавшие за границу украинцы вернулись.

"Мы далеко, но мы делаем то, что имеем. Я очень скучаю по людям, но я не уверена, что кто-то когда-нибудь будет делать что-то, чтобы я вернулась. Каждый день еще больше отдаляет от Украины уехавших, и это огромная трагедия ", – продолжила бывшая ведущая.

Ее слова вызвали много негодований. Комментаторы разозлились, читая жалобы Василисы. Вот что они написали: "Я тоже за границей. А почему кто-то должен делать что-то, чтобы мы вернулись?", "Не позоритесь, уберите этот пост. Лучшие люди погибают за то, чтобы вам было куда вернуться"

К слову, бывшей украинской ведущей 45 лет сама Фролова родом из Харькова. Василиса работала как ведущая на радио и нескольких телеканалах. Еще раньше знаменитость была задействована в модельном бизнесе.

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