Израиль неожиданно передал Украине важное оружие для войны против России

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Slava Kot
Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский заявил, что в украинском социуме существует мнение о малой помощи, которую оказывает его страна. По словам дипломата, реальность другая, ведь Израиль передавал оружие Украине, в том числе американские системы Patriot.
ЗРК Patriot. Фото: 24 Канал
Михаэль Бродский во время интервью с Маричкой Довбенко в ее проекте "У ліжку" рассказал, что Израиль передал Украине систему Patriot.
По словам Бродского, в Украине сформировалось мнение, что Израиль не помогает Украине в войне против России. Однако посол уверен, что это ошибочное суждение.
Вместе с тем Бродский признался, что он активно формировал диалог с коллегами по войне в Украине, за что его критиковали в Израиле из-за слишком сильной симпатии к Киеву. Израильский дипломат выразил надежду на то, что война в Украине закончится до свершения его каденции и Тель-Авив сможет поделиться опытом, который понадобится Украине.
По данным Defense express в Украине находится около 7 полноценных батарей Patriot разного состава. В то время как общая потребность для Украины составляет 25 батарей. По их данным, Украина имеет системы из США, Германии, Нидерландов и Румынии.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украина критикует Израиль за депортацию украинцев.
Также "Комментарии" писали, что Израиль задержал яхту Греты Тунберг с активистами. Макрон отреагировал.
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