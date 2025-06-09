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Израиль неожиданно передал Украине важное оружие для войны против России

Украина получила от Израиля зенитный ракетный комплекс Patriot.

сегодня, 17:00
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Автор:
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Slava Kot

Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский заявил, что в украинском социуме существует мнение о малой помощи, которую оказывает его страна. По словам дипломата, реальность другая, ведь Израиль передавал оружие Украине, в том числе американские системы Patriot.

Израиль неожиданно передал Украине важное оружие для войны против России

ЗРК Patriot. Фото: 24 Канал

Михаэль Бродский во время интервью с Маричкой Довбенко в ее проекте "У ліжку" рассказал, что Израиль передал Украине систему Patriot.

"Системы Patriot, которые мы когда-то получили от Соединенных Штатов, теперь находятся в Украине. Это израильские системы, которые были на вооружении Израиля в начале 90-х. Мы согласились передать их Украине", — сказал посол Израиля в Украине.

По словам Бродского, в Украине сформировалось мнение, что Израиль не помогает Украине в войне против России. Однако посол уверен, что это ошибочное суждение.

"И об этом, к сожалению, не очень много говорили. Но когда говорят, что Израиль не помог в военном плане, это не так. Это неправда", – считает Бродский.

Вместе с тем Бродский признался, что он активно формировал диалог с коллегами по войне в Украине, за что его критиковали в Израиле из-за слишком сильной симпатии к Киеву. Израильский дипломат выразил надежду на то, что война в Украине закончится до свершения его каденции и Тель-Авив сможет поделиться опытом, который понадобится Украине.

По данным Defense express в Украине находится около 7 полноценных батарей Patriot разного состава. В то время как общая потребность для Украины составляет 25 батарей. По их данным, Украина имеет системы из США, Германии, Нидерландов и Румынии.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украина критикует Израиль за депортацию украинцев.

Также "Комментарии" писали, что Израиль задержал яхту Греты Тунберг с активистами. Макрон отреагировал.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=09vyQNsc6eM&ab_channel=%D0%A3%D0%9B%D0%86%D0%96%D0%9A%D0%A3
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