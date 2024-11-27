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Израиль и Ливан договорились о мире: подробности

Информацию о прекращении огня подтвердил президент США Джо Байден

сегодня, 00:09
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Марьян Ощановский

Израиль и "Хезболла" договорились о прекращении огня в Ливане.

Израиль и Ливан договорились о мире: подробности

Израиль объявил о перемирии. Фото из открытых источников

Соответствующую информацию подтвердил президент США Джо Байден, сообщает CNN.

"Сегодня у меня хорошие новости с Ближнего Востока. Я разговаривал с премьер-министрами Ливана и Израиля. И я рад сообщить, что они приняли предложение США о прекращении разрушительного конфликта между "Хезболлой" и Израилем", — сообщил Джо Байден.

По словам американского президента, соглашение о прекращении огня вступит в силу уже в 4:00 по местному времени.

"В течение следующих 60 дней Израиль будет постепенно выводить свои остатки сил и гражданских лиц. В скором времени мирные жители с обеих сторон смогут безопасно вернуться в свои общины и начать отстраивать свои дома", — сказал президент США.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в декабре может состояться встреча на самом высоком уровне Контактной группы по обороне Украины, сообщил руководитель специального штаба по вопросам Украины при Министерстве обороны Германии, генерал Кристиан Фрейдинг. "Надеюсь, что в декабре состоится встреча в формате "Рамштайн" с уходящей в отставку администрацией Джо Байдена. Существует дискуссия, на каком уровне может состояться эта встреча — на уровне лидеров или на уровне министров обороны", — рассказал он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российский рубль продолжает стремительно ослабевать на Московской бирже после ужесточения американских финансовых санкций, под которые попали 50 российских банков. На торгах курс юаня к рублю второй день установил рекорд с марта 2022 года. Прибавив почти 3% за несколько часов биржевой сессии, юань добрался до отметки 14,49 рубля, а с начала ноября подорожал на 7%.



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Источник: https://edition.cnn.com/world/live-news/israel-hezbollah-ceasefire-deal-gaza-war-11-26-24-intl-hnk/index.html
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