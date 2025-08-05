Изменится все – от контрактов до наград: что ждет бойцов

Президент Владимир Зеленский сообщил о конкретных решениях по улучшению обеспечения и подготовки украинских военных, в частности, расширению программы контрактов на 18–24 месяца. Об этом он заявил после ряда совещаний с командованием ВСУ, правительством и заседанием Ставки.

Что готовят для военных

"Сегодня утром мы подробно вернулись к вопросам, которые накануне поднимали командиры Харьковской области. Обсудили проблемы и запросы непосредственно с комбатами и комбригами – от тренировок до транспорта и мотивации", – отметил глава государства.

Среди главного:

• Контракты 18–24 месяцев. Программу планируется расширить. Обсуждаются новые возрастные ограничения и обстоятельства, по которым военнослужащий может подписать контракт на ограниченный срок. Детали готовят Минобороны, Генштаб и Офис Президента, а презентацию обновлений анонсируют в ближайшее время.

• Финансирование дронов. Президент поручил увеличить прямое финансирование бригад на закупку БПЛА. Деньги есть — и они должны идти непосредственно в воюющие подразделения.



• Упрощение покупки пикапов. Зеленский подчеркнул, что подразделения должны получить возможность самостоятельно покупать транспорт – без лишних согласований, процедур и препятствий. "Именно те машины, которые нужны, и так, как будет быстрее всего", — подчеркнул он.



• Подготовка воинов. Несмотря на положительные изменения в учебных центрах, Президент призвал интегрировать реальный боевой опыт в систему подготовки. Психологическая и мотивационная составляющая также нуждается в усилении.



• Награды без бюрократии. Зеленский обратил внимание на затягивание процесса вручения государственных наград, когда военные месяцами ждут из-за лишних бумажных проволочек. Президент поручил сократить документооборот, количество согласований и оцифровать систему награждения.

Все профильные ведомства — Минобороны, СНБО, Генштаб и команда Офиса Президента должны представить отчеты по выполнению поручений до понедельника.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Министерство внутренних дел реформирует логистическую систему Национальной гвардии — ради прозрачности, оперативности и максимальной концентрации ресурсов на передовой. Об этом сообщил министр Игорь Клименко после совещания по командованию НГУ.