Изменились темпы продвижения российской армии в Украине

Российская армия замедлила продвижение в Украине до уровня, наблюдавшегося в начале военной операции ВСУ в Курской области. Украина впервые за полгода потеряла территорию площадью менее 300 кв. км.

Украинские военные. Фото из открытых источников

Согласно данным Deepstate, после начала боев в Курской области в августе 2024 года, россияне каждый месяц увеличивали площадь захваченных украинских территорий, а пик наблюдался в ноябре.

— июль – 181,1 кв. км

— август – 362,8 кв. км

— сентябрь – 409,8 кв. км

— октябрь – 490,1 кв. км

— ноябрь – 792,2 кв. км

Однако начиная с декабря произошло падение – до 400 кв. км. А в январе продвижение российской армии было наименьшим за последние полгода – 268,3 кв. км, что меньше, чем в первый месяц операции в Курской области.

Владимир Зеленский объяснил прорыв российской границы и бои в Курской области контратакой Украины. По его словам, российские войска планировали оккупировать Сумы, однако благодаря Курской операции удалось создать "буферную зону". Как рассказал президент, Россия за последние шесть месяцев потеряла только на Курском направлении около 30-35 тысяч своих военных.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что аналитик разведки на основе открытых источников подсчитал потери военной техники Украины и России в Курской области. В первые несколько месяцев потери Украины были выше, однако впоследствии количество уничтоженной российской техники выросло и в декабре превзошло украинский показатель.

Также "Комментарии" писали, что в DeepState заявили о новой попытке наката армии РФ на Елизаветовку.