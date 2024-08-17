Изменилась ситуация: почему Запад поддержал перенесение войны на территорию РФ

В настоящее время неизвестно, была ли Курская операция согласована с американскими и европейскими партнерами. Озвучиваются версии, что Украина просто поставила союзников перед фактом проведения такой операции. Однако, по мнению политического эксперта Валерия Клочко, партнеры согласовали операцию, а не просто были проинформированы.

ВСУ продолжают Курскую операцию. Фото из открытых источников

"У Украины и раньше была возможность для захода на российскую территорию. Однако партнеры не согласовывали подобные действия. Более того, как мы знаем, США и страны Европы долго не позволяли применять свое оружие для ударов по территории РФ. А поход Российского добровольческого корпуса и легиона "Свобода России" в Белгородскую область получил серьезный отрицательный фидбек от Запада. Именно поэтому российские добровольцы выходили с территории РФ, хотя была возможность усилить их наступление украинскими военными формированиями", – рассказал Валерий Клочок.

По словам политического эксперта, на этот раз ситуация изменилась, и потому официальные лица западных стран озвучивают положительные заявления.

"Сейчас, вероятно, происходят не совсем очевидные процессы, позволившие им поддержать более решительные действия против России. При этом особого внимания заслуживает то, что в первые дни Путину предоставляли недостоверную информацию о ходе Курской операции. События в Курской области развиваются очень динамично и в нашу пользу. Пока рано говорить, какие цели поставлены перед ВСУ и какую выгоду Украина планирует получить от операции. Вместе с тем, поддержка Запада придает сдержанный оптимизм. Развитие события в Курщине выглядит очень интересно и интригующе. Устойчивости режима Путина нанесен серьезный удар", — добавил он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что США не позволяют Украине использовать свое оружие для дальнобойных ударов внутри России. "Вы должны помнить, что это не только Штаты, а коалиция объединившихся стран, чтобы оказывать Украине оружие, средства и поддержку. Мы считаем, что лучший способ, с помощью которого украинцы могут быть эффективными на поле боя, — объединить эти возможности вместе и продолжать отвергать российские силы, чтобы вернуть свою суверенную территорию.