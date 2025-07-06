Избили работника военкомата в Ровенской области: заявление местного ТЦК

Ровенский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки сообщил об инциденте, во время процесса оповещения произошла стычка между работником ТЦК и группой лиц. В результате инцидента военнослужащий получил удар по голове.

Военнослужащего ТЦК избили. Фото из открытых источников

Как сообщает Ровенский областной ТЦК и СП, 5 июля около 13:00 в поселке Орловка проводилось мероприятие по оповещению населения по мобилизации в Украине. В момент проверки документов между работником ТЦК и другими лицами произошел конфликт.

"При проверке документов в группы лиц возник конфликт, во время которого старшего солдата ударили по голове. На место происшествия вызвали полицию. Военнослужащий был направлен в КНП "Сарненская ЦРБ" СМР", — говорится в сообщении ТЦК.

В Ровенском ТЦК отметили, что из-за факта нанесения травм военнослужащему было открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 350 УКУ, которое может караться лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

"В очередной раз напоминаем гражданам Украины мужского пола мобилизационного возраста о необходимости обновления учетных данных во избежание недоразумений и ответственности перед законом", — добавили в Ровенском обласном ТЦК.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о скандале с ТЦК в Киеве, где якобы мобилизовали мужчину со сломанной рукой. В территориальном центре комплектования разъяснили ситуацию с инцидентом.

Также "Комментарии" писали о том, сколько штрафов от ТЦК было выписано в 2025 году. Какая область среди лидеров по нарушениям мобилизации и выписанным штрафам с военкомата.