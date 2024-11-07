«Из-за выведенной из строя инфраструктуры украинцы будут умирать в своих домах»: что известно

Украинцев ожидает очень суровая зима: россия выводит из строя энергетическую инфраструктуру, в результате чего люди будут умирать в своих жилищах. Об этом пишут российские СМИ, передает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Иллюстративное фото

Это фейки русской пропаганды, отмечают в Центре.

Правда: отопительный сезон 2024-2025 года стартовал во всех регионах Украины за исключением Херсона, где сохраняется относительно теплая погода.

Во второй раз Украина будет проходить отопительный сезон исключительно за счет собственного газа. Украина продолжает увеличивать газодобычу, уменьшая собственную зависимость от мировых рынков и повышая энергетическую независимость.

"Во время подготовки к отопительному сезону энергетики провели самую большую при независимости ремонтную кампанию, а военно-политическое руководство Украины делает все, чтобы защитить украинскую энергетическую инфраструктуру от российских атак.

Нарратив о "страшной зиме" распространяется в рамках ИПСО российских спецслужб. Ее цель – распространение панических настроений в украинском обществе", – отмечают в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

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Американский миллиардер, генеральный директор SpaceX и Tesla Илон Маск в своей социальной сети X якобы выставил провокационную публикацию, в которой смеется над Украиной, где уже почти три года идет полномасштабная война.

В "публикации" Маска изображен один доллар, в центре которого с помощью фотошопа виднеется фото Дональда Трампа, показывающего непристойный жест.

"Это последний доллар для Зеленского", – написано под постом, имея в виду, что Украина в лице президента Владимира Зеленского может не рассчитывать на помощь США в войне с Россией после наступления президентства Трампа.

В Центре противодействия дезинформации СНБО опровергли твит Илона Маска о якобы "последнем долларе для Зеленского" и купюре с портретом Дональда Трампа. "Это вымысел, созданный для манипуляции и провокации", — написали в ЦПД.