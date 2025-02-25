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Из-за Трампа Украину могут ожидать серьезные проблемы на фронте: что известно

Если администрация Трампа начнет активно поддерживать Россию и постарается заставить Украину к миру, это может привести к большим проблемам.

сегодня, 11:10
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Клименко Елена

Помощь от европейских стран, о которой было объявлено недавно, является значительной, но немного запоздалой. Такое мнение в эфире "Radio NV" высказал военный эксперт Михаил Жирохов.

Из-за Трампа Украину могут ожидать серьезные проблемы на фронте: что известно

Военная помощь Украине. Фото: 24 Канал

"Эта помощь мы нуждались в 2023 году, и тогда результаты на фронте могли бы быть другими. Сейчас, на фоне серьезных проблем с США, европейская поддержка частично удовлетворяет наши потребности. Однако не все те направления, которые были покрыты американцами. Хотя суммы поражают, давайте посмотрим, какие будут реальные результаты", — отметил он.

В то же время эксперт добавил, что США могут нанести Украине еще больший ущерб, ограничив разрешения для европейских стран на поставку определенных видов оружия.

"Есть одна важная проблема, о которой не всегда хотят говорить. Большинство европейских образцов оружия содержат американские компоненты. Для экспорта и поставок в другие страны необходимо получить разрешение США. И пока с этим не было значительных проблем, хотя американцы предоставляли разрешения медленно. Если администрация Трампа начнет активно поддерживать Россию и будет пытаться принудить, и будет пытаться принудить", — сказал он.

Накануне несколько европейских государств объявили новые пакеты помощи Украине. В частности, Испания передаст Украине 1 миллиард евро.

Норвегия также выделит Украине помощь в размере 3,5 миллиарда евро, из которых 1 миллиард будет направлен на гуманитарные нужды, а 300 миллионов – на энергетику.

О новой помощи Украине объявила и Канада. Премьер-министр страны Джастин Трюдо сообщил, что Украина получит 5 миллиардов долларов от замороженных российских активов, а также военную помощь.

Ранее портал "Комментарии" писал, что Украина смогла выдержать российскую агрессию, получая оружие от США с задержками, устаревшую и не в достаточном объеме. Однако теперь, по словам Марии Берлинской, руководительницы Центра поддержки авиаразведки, администрация президента Дональда Трампа стремится забрать украинские природные ресурсы.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=YdvUpRYiTUQ&ab_channel=RadioNV
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