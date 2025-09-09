Из-за стратегии Трампа Украина оказалась в шаге от уничтожения: впечатляющие детали

Украина рискует остаться без достаточного количества систем воздушной обороны на фоне роста интенсивности российских воздушных атак. Причиной тому является замедление американских поставок из-за новых подходов к распределению военной помощи, сообщает Financial Times, ссылаясь на источники среди украинских и западных чиновников.

Фото: из открытых источников

С июня после появления новой директивы Пентагона масштабы и частота поставок систем ПВО в Украину значительно уменьшились. Эксперты предупреждают, что если темп ударов со стороны РФ сохранится, украинские силы ПВО могут столкнуться с нехваткой боеприпасов в ближайшие недели.

"Боезапасы не безграничны. Если темпы останутся такими же, вопрос лишь во времени, когда все закончится", — отметил один из собеседников издания, знакомый с логистикой поставок.

Кроме того, ракеты, закупленные через программу Ukraine Security Assistance Initiative, доставляются партиями напрямую от производителей, что создает временные пробелы между отправлениями. Тем временем ЕС решил передать Украине часть своих ПВО-ресурсов и закупить новые у США, но объемы этой помощи ограничены.

Хотя Киев неоднократно отмечал угрозу нехватки ПВО, нынешнее усиление атак со стороны РФ делает этот вопрос особенно актуальным. По данным FT, замедление началось после внутреннего документа для министра обороны США Пита Гегсета, в котором говорилось о рисках истощения американских резервов и необходимости сосредоточиться на потенциальной угрозе Китая.

В Белом доме же заявляют, что не сокращают поддержку Украины:

"Слухи о том, что США "лишают Киев средств ПВО", — не соответствуют действительности. Мы продолжаем координировать усилия для поддержки украинской обороноспособности, в частности в воздухе", — подчеркнул представитель администрации.

Также он добавил, что президент Дональд Трамп призывает союзников в НАТО усилить поставки Украине и активнее давить на страны, продолжающие покупать российские энергоносители и тем самым финансирующие войну.

Как уже писали "Комментарии", российские пропагандистские ресурсы массово пытаются объяснить удар по зданию Кабинета министров тем, что это якобы была украинская ракета ПВО, случайно поразившая цель, сообщает военный обозреватель Александр Коваленко.