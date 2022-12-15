Из-за потерь в Украине ВС РФ остались без командирского состава

Из-за больших потерь среди офицерского состава в арии РФ Путин пытается втянуть Беларусь в войну, потому что у нее есть командирский состав, пишут "Комментарии". Об этом сказал военный и общественный деятель, генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун в эфире телеканала FREEДОМ.



Армия России терпит большой ущерб среди офицерского состава

По словам экс СБУшника, у России есть огромные человеческие ресурсы, но есть проблемы с теми, кто мог бы командовать этим ресурсом.

“Человеческий ресурс нужно во что-то одеть, обуть, чем-то вооружить, накормить, куда-то направить. И главное, чтобы кто-то им командовал. То есть, вот это проблема для них, почему они и пытаются как-то затянуть Беларусь в эту авантюру", — отмечает военный эксперт. Как раз в Беларуси еще остались командиры, которые могли бы руководить военными подразделениями.

“Насколько качественно они могут управлять – другой вопрос. Но именно есть проблема с командным составом, младшим, старшим командным составом, с командирами низшего звена, сержантами”, — сказал Ягун. Собственно, именно из-за наличия командирского состава в Беларуси Кремль и использует ее полигоны для проведения обучения своих армейцев.

Как писали на днях "Комментарии", в Вооруженных силах Белоруссии начата внезапная проверка боевой готовности. При этом не разглашаются детали, чем вызвано очередное оживление белорусских войск. В войсках предстоит в кратчайшие сроки выдвинуться в назначенные районы, провести их инженерное оборудование, организовать охрану и оборону, навести переправы через реки Неман и Березина.

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