Из-за обстрелов закрываются отделения «Укрпочты»: в каком городе больше невозможно получить посылки

Из-за усиления обстрелов и приближения врага "Укрпочта" закрывает свои отделения в Константиновке Донецкой области. Об этом сообщили на официальном канале оператора почтовой связи.

Укрпочта закрывает отделения в Константиновке

Решение было принято, чтобы сохранить жизнь работников и клиентов.

"Долгое время Укрпочта была единственной опорой в городе. Наши отделения уничтожали полностью, а мы восстанавливались неподалеку. От взрывных волн вылетали окна, а мы забивали их и возвращались. Невероятно благодарны нашим коллегам Оле, Антонине и всем остальным, которые были рядом с клиентами. Не только доставляли нужное, но и поддерживали словами и улыбкой", – отмечают в "Укрпочте".

Там сообщили, что ближайшие к городу отделения "Укрпочты" продолжают работать в Дружковке и Алексеево-Дружковке, что в 5–7 км от Константиновки. Также посылки можно получить в Доброполье. ⠀

Напомним, портал "Комментарии" писал, что из-за усиления обстрелов и продвижения оккупантов на фронте из Донецкой и Днепропетровщины начали массово эвакуироваться мирные жители. Транзитный пункт в Павлограде на Днепропетровщине переполнен, туда прибывают по 400 человек в сутки, многие остаются ночевать, потому что ехать дальше – некуда. Также множество мало мобильных людей, которых некуда размещать через переполненные гериатрические заведения.

Сотрудники эвакуационного центра хватаются за голову, не зная, что делать, некоторые блогеры начали обвинять власть и вице-премьер-министра по восстановлению Украины – Министра развития громад и территорий Украины Алексея Кулебу в бездействии, поэтому уже вчера вечером после огласки ситуации в Павлоград прибыла делегация. Что решили – читайте по ссылке.