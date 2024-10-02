Из-за атаки «Шахедов» есть проблемы на границе с Румынией (ОБНОВЛЕНО)

В пункте пропуска "Орловка" осуществляются мероприятия по стабилизации функционирования после ночной атаки врага. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Государственной таможенной службы.

ПП "Орловка". Фото: Олег Кипер

Пропускные операции временно приостановлены до 11:00.

Украинцев просят при планировании поездки учитывать указанные обстоятельства.

О возобновлении пропускных операций в пункте пропуска "Орловка" будет сообщено дополнительно.

ОБНОВЛЕНО: На рассвете враг атаковал Измаильский район ударными беспилотниками. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию начальника Одесской ОВА Олега Кипера.

Целью россиян была припортовая и пограничная инфраструктура. Двое мужчин, водители грузовиков, получили ранения. Один из них – гражданин Турции. В настоящее время пострадали в состоянии средней степени тяжести в больнице. Им оказывают всю необходимую помощь.

В результате атаки вспыхнул пожар, который оперативно ликвидировали пожарные ГСЧС.

Из-за обстрела в пункте пропуска "Орловка" временно приостановлены пропускные операции, предварительно — до 11:00. В настоящее время осуществляются меры по стабилизации его функционирования. Россияне намеренно обстреляли пункт пропуска, усложняя пересечение границы для обычных людей. Это террор против гражданского населения.

Правоохранители фиксируют последствия очередного преступления россиян.





Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Обстрел критической инфраструктуры "Шахедами": есть массовые обесточивания

Ночью и утром россияне провели 14 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 20 взрывов. Обстрелы получили Сумская, Белопольская, Краснопольская, Речковская громады, Шосткинский район. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Сумской ОВА.

Применив БпЛА типа "Шахед", оккупанты ударили по объектам критической инфраструктуры Шосткинского района.

Предварительно, в результате атаки россиян обесточены Шосткинская, Глуховская, Ямпольская территориальные громады.

Аварийно-спасательные службы приступили к работе по ликвидации последствий атаки россиян.

По данным ОВА, сегодня ночью, 2 октября в небе над Сумщиной зенитчики уничтожили 4 вражеских "Шахеда".

Кроме того, оккупанты били по приграничью из разных видов вооружения.

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В 4:10 враг попал КАБом в Киевском районе Харькова. Повреждены гаражи в кооперативе, без пострадавших. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова. По данным мэра Харькова Игоря Терехова, из-за обстрела авиабомбой поврежден гаражный кооператив, автомобили и частные жилые дома. К счастью, жертв нет. Профильные службы продолжают обследовать место происшествия.